Eine Politik der Vergangenheit

Israel hat diesen Plan trotz der Risiken akzeptiert, da er zum ersten Mal seit Jahrzehnten und nach den Gräueltaten vom 7. Oktober 2023 eine realistische Perspektive für Stabilität und Frieden bietet. Der Plan fördert koordinierte Bemühungen zur Beruhigung, zum Wiederaufbau der Region und zur Beendigung der terroristischen Herrschaft der Hamas im Gazastreifen, die allen großes Leid gebracht hat.