So setzte sich Jörg Haider in Kärnten ein Denkmal

Ukraine übergab USA Antwort auf Friedensplan
Retoure an Washington
Für die Menschen in Südkärnten ist sie längst Alltag: die ehemalige Lippitzbachbrücke. Sie gilt nicht nur als wichtige Verbindungsstraße, sondern hat für Kärnten in vielerlei Hinsicht historische Bedeutung. Gemeinsam mit Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler begab sich die „Krone“ auf eine Zeitreise.
Lange hegten die Südkärntner den Wunsch nach einer neuen Brücke zwischen Bleiburg und dem restlichen Kärnten. Denn der Weg über die alte Lippitzbachbrücke wurde immer mehr zur Herausforderung. Und 2001 fand das Begehren Gehör. Von keinem Geringeren als dem damaligen Landeshauptmann Jörg Haider, der auf dem Bleiburger Wiesenmarkt auf die Problematik angesprochen wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.