So setzte sich Jörg Haider in Kärnten ein Denkmal

Lange hegten die Südkärntner den Wunsch nach einer neuen Brücke zwischen Bleiburg und dem restlichen Kärnten. Denn der Weg über die alte Lippitzbachbrücke wurde immer mehr zur Herausforderung. Und 2001 fand das Begehren Gehör. Von keinem Geringeren als dem damaligen Landeshauptmann Jörg Haider, der auf dem Bleiburger Wiesenmarkt auf die Problematik angesprochen wurde.