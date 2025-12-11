Tirol: Suche nach den Schadstoffen in der Luft

Überschreitungen entlang der Autobahnen

Bei Überschreitung wird gegengesteuert. Da die Grenzwerte von NO2 in Tirol in der Vergangenheit entlang der Autobahnen immer wieder dauerhaft überschritten wurden, gab es ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Österreich. Das führte dazu, dass zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion der Schadstoffe ergriffen wurden. Dazu zählen das Nachtfahrverbot für alle Lkw der Euroklasse 5 und niedriger, das sektorale Lkw-Fahrverbot für bestimmte Güter wie Abfall, Steine, Holz, etc. sowie der allseits beliebte „Luft-Hunderter“ nach IG Luft.