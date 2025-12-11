„Bin megastolz, dass ich überhaupt gefahren bin!“

Mit der Steirerin Katrin Ofner schaffte nur eine ÖSV-Dame die Qualifikation für die Weltcup-Auftaktbewerbe der Skicrosser in Val Thorens (Fra). Für die Vorarlbergerin Sonja Gigler, die wegen zwei Kreuzbandrisse zwei Jahre lang pausieren musste, fühlte sich ihr Comeback dennoch ein bisschen wie ein Sieg an.
„Natürlich bin ich schon auch ein bisschen enttäuscht, da ich mich doch weiter vorne sehe und in den Trainings mit den Schweizerinnen zuletzt auch gut mithalten konnte“, gestand die Harderin Sonja Gigler, nachdem sie am Mittwoch wie schon tags zuvor die Quali fürs 16er-Finalfeld beim Weltcupauftakt der Skicrosser in Val Thorens verpasst hatte.
Deutliche Steigerung auf heftigem Kurs
Allerdings war die Steigerung bei der 24-Jährigen, die in Frankreich ihr Comeback nach zweijähriger Verletzungspause gibt, unübersehbar. Fehlten ihr in der ersten Quali als 24. noch 1,04 Sekunden auf den Einzug in die Heats, waren es gestern als 20. nur mehr sieben Zehntel. „Dieser Kurs ist halt nochmals ganz was anderes als jene Strecken, die wir in der Vorbereitung gefahren sind. Hier geht es darum, es sich voll zuzutrauen und so weit bin ich halt noch nicht. Ich bin aber megastolz, dass ich überhaupt gefahren bin und das eigentlich ziemlich gut“, sagte die Kästle-Pilotin, die Anfang kommender Woche in Arosa (Sz) die nächste Chance hat.
Lussnig hält Ländle-Fahnen hoch
Im Finale am Freitag dabei sein wird dafür der Oberländer Nici Lussnig, der sich als 28. fürs 32er-Finale qualifizierte. „Im Gegensatz zur ersten Quali habe ich es im oberen Teil besser gemacht“, analysierte der 24-jährige Atomic-Pilot. „Unten hatte ich auch schon am Dienstag eine gute Fahrt und war eigentlich fast schon ratlos, warum es nicht für mehr gereicht hat.“
