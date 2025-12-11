„Bin megastolz, dass ich überhaupt gefahren bin!“

Deutliche Steigerung auf heftigem Kurs

Allerdings war die Steigerung bei der 24-Jährigen, die in Frankreich ihr Comeback nach zweijähriger Verletzungspause gibt, unübersehbar. Fehlten ihr in der ersten Quali als 24. noch 1,04 Sekunden auf den Einzug in die Heats, waren es gestern als 20. nur mehr sieben Zehntel. „Dieser Kurs ist halt nochmals ganz was anderes als jene Strecken, die wir in der Vorbereitung gefahren sind. Hier geht es darum, es sich voll zuzutrauen und so weit bin ich halt noch nicht. Ich bin aber megastolz, dass ich überhaupt gefahren bin und das eigentlich ziemlich gut“, sagte die Kästle-Pilotin, die Anfang kommender Woche in Arosa (Sz) die nächste Chance hat.