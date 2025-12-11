Vorteilswelt
„Steiramen“ heizten in Chile den Konkurrenten ein

Steiermark
11.12.2025 07:00
Alois Durlacher ist der Gründer des Grillvereins und der Grillschule Steirergluat in ...
Alois Durlacher ist der Gründer des Grillvereins und der Grillschule Steirergluat in Feistritztal.(Bild: Jürgen Fuchs)

Das österreichische Team sicherte sich bei den internationalen BBQ-Meisterschaften den 14. Platz und ist dadurch das zweitbeste europäische Team. Steirer waren dabei federführend. Alois Durlacher gibt einen Einblick in die Leidenschaft des Grillens.

Als Lkw-Fahrer legte Alois Durlacher in seinen Berufsjahren oft weite Strecken zurück. Weil ihm das Essen auf diversen Raststationen aber nicht so richtig mundete, packte er sich einen kleinen Gasgriller auf seinen Laster. Heute ist der Pensionist stellvertretender Präsident der „Styrian Barbecue Association“ – alles dazwischen ist quasi Geschichte.

In den vergangenen Jahren hat Durlacher sein feuriges Hobby immer weiter ausgebaut: „Die Grillszene in Österreich wurde immer größer und bekannter. Ich habe dann Grillkurse besucht und irgendwann sogar den Diplom-Fleischsommelier gemacht. Da rutscht man dann so rein“, erzählt der Grillmeister.

Inzwischen darf Durlacher sogar als zertifizierter „World Barbecue Association“-Juror bei internationalen Meisterschaften die Grillkünste anderer bewerten: „Das Grillen macht aber mehr Spaß als das Essen“, lacht der Experte.

Die österreichische Mannschaft für die Meisterschaft setzte sich aus sieben Steirern und zwei ...
Die österreichische Mannschaft für die Meisterschaft setzte sich aus sieben Steirern und zwei Niederösterreichern zusammen.(Bild: Alois Durlacher)

Costa Rica, Deutschland, Chile und Österreich 
Genau deshalb war er Ende November gemeinsam mit acht weiteren Grillwütigen auch als Teilnehmer bei der internationalen BBQ-Meisterschaft in Chile. „Steiramen BBQ“ setzte sich aus sieben Steirern und zwei Niederösterreichern – vier Frauen und fünf Männer – zusammen: „Bei insgesamt 62 Teams waren wir das einzige aus Österreich, also quasi das Nationalteam.“

Sieben Gänge mussten die Grillmeister, die vor Ort sogar zwei Griller kauften, auftischen: „Schwein, Huhn, Rind, Kaninchen, Fisch, ein Dessert und ein vegetarisches Gericht wurden je einzeln bewertet und dann auch die Gesamtleistung“, erklärt Durlacher. Besonders freut er sich über das Ergebnis in der Kategorie „Ripperl“: „Da sind wir nur knapp vom Podest gestoßen worden.“ In der Gesamtwertung erreichte „Steiramen BBQ“ den 14. Platz und ist damit das zweitbeste europäische Team.

Neben Huhn, Schwein und Rind kamen auch Lachs (Bild) und Kaninchen auf den Rost.
Neben Huhn, Schwein und Rind kamen auch Lachs (Bild) und Kaninchen auf den Rost.(Bild: Alois Durlacher, Krone KREATIV)
Jedes Team musste sieben Gänge grillen.
Jedes Team musste sieben Gänge grillen.(Bild: Alois Durlacher)

Die chilenische Stadt Vina del Mar war aber nicht das erste internationale Ziel der Griller. Durlacher und sein Team nahmen auch schon an Meisterschaften in Belgien, Costa Rica und Deutschland teil. Und das nächste Ziel der „Steiramen“ ist klar: „Wir wollen die Grill-Weltmeisterschaft nach Österreich holen.“

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
