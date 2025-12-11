„Steiramen“ heizten in Chile den Konkurrenten ein

Sieben Gänge mussten die Grillmeister, die vor Ort sogar zwei Griller kauften, auftischen: „Schwein, Huhn, Rind, Kaninchen, Fisch, ein Dessert und ein vegetarisches Gericht wurden je einzeln bewertet und dann auch die Gesamtleistung“, erklärt Durlacher. Besonders freut er sich über das Ergebnis in der Kategorie „Ripperl“: „Da sind wir nur knapp vom Podest gestoßen worden.“ In der Gesamtwertung erreichte „Steiramen BBQ“ den 14. Platz und ist damit das zweitbeste europäische Team.