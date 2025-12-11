Bewohner nach Adventskranz-Brand im Krankenhaus

In einem Seniorenwohnheim in Bischofshofen (Salzburg) hat ein brennendes Adventsgesteck am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine Pflegerin verhinderte Schlimmeres, der Bewohner des stark verrauchten Zimmers wurde gerettet und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.
In Bischofshofen löste am Abend des 10. Dezember ein automatischer Brandalarm im Seniorenwohnheim einen Großeinsatz aus. Gegen 18.11 Uhr rückte die Feuerwehr an, mehrere Trupps rüsteten sich bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz aus. In einem Zimmer hatte sich ein Adventsgesteck entzündet.
Zimmer stark verraucht
Der Bewohner versuchte noch selbst zu löschen, doch erst das rasche Eingreifen einer Pflegerin verhinderte ein Ausbreiten des Brandes. Der Mann wurde aus dem stark verrauchten Zimmer in Sicherheit gebracht, das Gesteck weitgehend abgelöscht.
Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung und brachte den Bewohner zur Beobachtung ins Krankenhaus ein. Der Atemschutztrupp kontrollierte den Brandbereich mit der Wärmebildkamera und leitete anschließend eine vollständige Belüftung des Zimmers ein.
Nach knapp einer Stunde konnten die Bewohner des betroffenen Stockwerks in ihre Wohnbereiche zurückkehren. Im Einsatz standen 26 Feuerwehrleute sowie vier Polizeikräfte und eine Rettungsbesatzung.
