Bewohner nach Adventskranz-Brand im Krankenhaus

In Bischofshofen löste am Abend des 10. Dezember ein automatischer Brandalarm im Seniorenwohnheim einen Großeinsatz aus. Gegen 18.11 Uhr rückte die Feuerwehr an, mehrere Trupps rüsteten sich bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz aus. In einem Zimmer hatte sich ein Adventsgesteck entzündet.

Zimmer stark verraucht

Der Bewohner versuchte noch selbst zu löschen, doch erst das rasche Eingreifen einer Pflegerin verhinderte ein Ausbreiten des Brandes. Der Mann wurde aus dem stark verrauchten Zimmer in Sicherheit gebracht, das Gesteck weitgehend abgelöscht.