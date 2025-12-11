„Das ist gefährlich!“ Aufregung um „Ski-Exot“

„Das ist gefährlich und der Grund, warum man mit Kinderrennen anfängt und nicht im Weltcup“, betont Vermeulen gegenüber dem norwegischen Medium „NRK“. „Ich denke nicht, dass es gute Werbung für den Sport ist, wenn ein Filipino starten darf, der erst seit wenigen Wochen Ski fährt und sich in jeder Abfahrt auf die Nase legt.“