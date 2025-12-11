Menschen machten viel früher Feuer als gedacht

Deshalb war das Team unter der Leitung von Forschenden des British Museums umso erfreuter, in der Nähe des Dorfs Barnham in Suffolk im Osten Englands eine 400.000 Jahre alte Feuerstelle zu entdecken. „Das ist die aufregendste Entdeckung meiner 40-jährigen Karriere“, sagte Nick Ashton vom British Museum bei einer Pressekonferenz. Er ist der leitende Autor der Studie, die im Fachmagazin „Nature“ erschien.