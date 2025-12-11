Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Erkenntnisse

Menschen machten viel früher Feuer als gedacht

Wissenschaft
11.12.2025 08:04
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Das wäre ein ordentlicher Zeitsprung! Menschen sind Wissenschaftern zufolge schon 350.000 Jahre früher in der Lage gewesen, Feuer zu machen, als bisher nachgewiesen werden konnte.

0 Kommentare

Britische Forschende erklärten am Mittwoch, sie hätten im Osten Englands Nachweise darüber gefunden, dass Menschen bereits vor 400.000 Jahren selbst Feuer machen konnten. Zuvor stammte der älteste Nachweis für die Erzeugung von Feuer aus Frankreich und reichte 50.000 Jahre zurück.

Feuer zu machen, war eine der wichtigsten Errungenschaften in der Menschheitsgeschichte: Feuer bot den Menschen Wärme, einen Ort für sozialen Austausch und vor allem eine Möglichkeit, Essen – insbesondere Fleisch – zu kochen. Das half dem Menschen dabei, ein ungewöhnlich großes Gehirn zu entwickeln.

Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen bereits vor mehr als einer Million Jahren in Afrika Feuer nutzten. Jedoch geht die Wissenschaft davon aus, dass diese Feuer durch natürliche Ursachen wie Blitze entfacht wurden.

Lesen Sie auch:
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
10.12.2025
Erste Berichtsdetails
Nordbahn-Ausbau legt 7000 Jahre alte Spuren frei
08.12.2025

Beweislage ist häufig schwierig
Es hat sich als äußerst schwierig erwiesen, eindeutige Beweise dafür zu finden, dass Menschen früher selbst Feuer entfacht haben – möglicherweise weil die Werkzeuge dafür nicht über Jahrtausende hinweg erhalten geblieben sind.

Deshalb war das Team unter der Leitung von Forschenden des British Museums umso erfreuter, in der Nähe des Dorfs Barnham in Suffolk im Osten Englands eine 400.000 Jahre alte Feuerstelle zu entdecken. „Das ist die aufregendste Entdeckung meiner 40-jährigen Karriere“, sagte Nick Ashton vom British Museum bei einer Pressekonferenz. Er ist der leitende Autor der Studie, die im Fachmagazin „Nature“ erschien.

Die Identität der menschlichen Vorfahren, die damals Feuer machten, konnte nicht festgestellt werden. Aufgrund von in der Nähe der Feuerstelle entdeckten Fossilien gehen die Forschenden jedoch davon aus, dass es sich wahrscheinlich um Neandertaler handelte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
EnglandFrankreich
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.610 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.233 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.448 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
Neue Erkenntnisse
Menschen machten viel früher Feuer als gedacht
Monogamie-Ranking
So treu sind wir im Vergleich zu Biber, Affe & Co.
Nach schweren Zweifeln
Brisante Glyphosat-Studie nach 25 Jahren gekippt
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Krone Plus Logo
Fake-Songs & KI-Bands
So revolutioniert die KI das globale Musikgeschäft
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf