RSV-Erkrankungen kosten 317 Millionen € pro Jahr

Es könnte eine Entlastung geben, wenn die Impfbereitschaft höher ist und die RSV-Immunisierung auch für Erwachsene in ein Impfkonzept kommt, sagte Gallo-Daniel. Die hohe Nachfrage nach den im November eingeführten Gratis-Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose (Herpes Zoster) zeige, dass der Bedarf gegeben sei. Es gehe mit der IPF-Analyse darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, dass RSV als Krankheit ebenso da ist und dass sie der Gesellschaft und dem System Kosten verursacht, erläuterte die ÖVIH-Präsidentin.

ÖVIH: Gleicher Zugang wäre „gerecht“

„Wenn wir breit impfen, können wir das mitbeeinflussen“, sagte sie. Zudem wäre es „gerecht, wenn alle den gleichen Zugang hätten“. Für Erwachsene ist die RSV-Impfung im Nationalen Impfplan ab dem vollendeten 60. Lebensjahr allgemein empfohlen, aber derzeit privat zu zahlen.