Lenker (89) griff nach Handy, verursachte Unfall

„Während der Fahrt sei dem Lenker, laut eigenen Angaben, sein Mobiltelefon auf den Fahrzeugboden gefallen. Beim Versuch, dieses während des Lenkens aufzuheben, sei er auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei überfuhr eine Straßenlaterne und prallte in weiterer Folge ungebremst gegen eine Hauseinfriedung“, heißt es seitens der Polizei.