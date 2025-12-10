Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Während Fahrt

Lenker (89) griff nach Handy, verursachte Unfall

Kärnten
10.12.2025 22:38
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Ungebremst in eine Hauseinfriedung gekracht ist ein 89-jähriger Kärntner mit seinem Pkw im Rosental. Schuld sei sein Handy am Fahrzeugboden gewesen.

0 Kommentare

Gegen 14 Uhr lenkte der 89-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am Mittwoch seinen Pkw auf der Rosentalstraße (B85) von Kirschentheuer kommend in Richtung Strau.

„Während der Fahrt sei dem Lenker, laut eigenen Angaben, sein Mobiltelefon auf den Fahrzeugboden gefallen. Beim Versuch, dieses während des Lenkens aufzuheben, sei er auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei überfuhr eine Straßenlaterne und prallte in weiterer Folge ungebremst gegen eine Hauseinfriedung“, heißt es seitens der Polizei.

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
170.382 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
151.399 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
125.857 mal gelesen
Mehr Kärnten
Während Fahrt
Lenker (89) griff nach Handy, verursachte Unfall
Viele Höhepunkte 2026
Klagenfurt sprengt magische Marke an Nächtigungen
Kontrolle verloren
Lenkerin krachte mit Pkw frontal gegen einen Baum
Krone Plus Logo
Im Rathaus Klagenfurt
Behinderten-WC versperrt: Rollstuhlfahrer klagt
Nach Schütteltrauma
Thomas wünscht sich einen neuen E-Rollstuhl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf