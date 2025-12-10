Lenker (89) griff nach Handy, verursachte Unfall

Ungebremst in eine Hauseinfriedung gekracht ist ein 89-jähriger Kärntner mit seinem Pkw im Rosental. Schuld sei sein Handy am Fahrzeugboden gewesen.
Gegen 14 Uhr lenkte der 89-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am Mittwoch seinen Pkw auf der Rosentalstraße (B85) von Kirschentheuer kommend in Richtung Strau.
„Während der Fahrt sei dem Lenker, laut eigenen Angaben, sein Mobiltelefon auf den Fahrzeugboden gefallen. Beim Versuch, dieses während des Lenkens aufzuheben, sei er auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei überfuhr eine Straßenlaterne und prallte in weiterer Folge ungebremst gegen eine Hauseinfriedung“, heißt es seitens der Polizei.
Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
