Thomas wünscht sich einen neuen E-Rollstuhl

Fürsorgliche Großeltern kümmern sich um Thomas

Heute ist Thomas schwer beeinträchtigt. Körperlich wie geistig ist er dauerhaft eingeschränkt und braucht rund um die Uhr Betreuung. Nach seinem Krankenhausaufenthalt kam Thomas in die Arme seiner Großeltern. „Wir haben uns freiwillig dazu entschlossen. Wir kümmerten uns sofort, ihn als Pflegekind aufzunehmen, damit er nirgendwo anders hinkommt. Er ist eine Bereicherung – alles, was wir diesem kleinen Wesen an Liebe und Zuneigung geben, bekommen wir dreifach zurück“, erzählen die fürsorglichen Großeltern.