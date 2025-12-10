Thomas wünscht sich einen neuen E-Rollstuhl

Thomas erlitt als Säugling ein Schütteltrauma – seine Großeltern stehen nun vor finanziellen Hürden. Über „Krone hilft“ kann dem Bub und dem Ehepaar geholfen werden.
Es sind die Schicksale, die kaum jemand hören möchte, weil sie wehtun. Weil sie einem den Atem rauben. So wie das von Thomas (Name von der Redaktion geändert). Ein Säugling, kaum auf dieser Welt angekommen, wurde zum Opfer von Gewalt seiner eigenen Mutter.
Er erlitt ein Schütteltrauma – eine schwere Hirnverletzung, die durch starkes Schütteln verursacht wird. Für viele Kinder bedeutet ein solcher Moment das Ende ihres Lebens. Für Thomas war es ein Überlebenskampf, den er gewann. Doch der Sieg hat Spuren hinterlassen.
Fürsorgliche Großeltern kümmern sich um Thomas
Heute ist Thomas schwer beeinträchtigt. Körperlich wie geistig ist er dauerhaft eingeschränkt und braucht rund um die Uhr Betreuung. Nach seinem Krankenhausaufenthalt kam Thomas in die Arme seiner Großeltern. „Wir haben uns freiwillig dazu entschlossen. Wir kümmerten uns sofort, ihn als Pflegekind aufzunehmen, damit er nirgendwo anders hinkommt. Er ist eine Bereicherung – alles, was wir diesem kleinen Wesen an Liebe und Zuneigung geben, bekommen wir dreifach zurück“, erzählen die fürsorglichen Großeltern.
Die „Krone“ stellt sich mit dem Verein „Krone“-Leser helfen schon seit fast 20 Jahren in den Dienst all jener Österreicherinnen und Österreicher, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen. Folgende Kärntner benötigen dringend Ihre Hilfe:
Viel Geld musste das Ehepaar bereits aufbringen: ein größeres Auto mit Rampe, ein Treppenlift, Hilfsmittel für den Alltag. „Derzeit benötigen wir eine spezielle Pflegeliege, um ihn zu wickeln. Auch ein neuer E-Rollstuhl wäre toll“, erzählen sie im Gespräch mit der „Krone“.
Spenden und Benefizkonzert besuchen
Helfen Sie dem hingebungsvollen Ehepaar, welches sein Leben dem kleinen Thomas widmet und sich aufopferungsvoll um den Enkel kümmert. Einen Jungen, der trotz aller Tragik die Welt heller macht.
Die Beach Band lädt am Freitag, 12. Dezember (20 Uhr) zu ihrer alljährlichen und traditionellen Weihnachtsshow „Surfing Christmas“ ins Eboardmuseum Klagenfurt ein. Der gesamte Erlös geht an „Krone-Leser helfen“.
