Klagenfurt sprengt magische Marke an Nächtigungen

Der Kärntner Tourismus schreibt kräftige Minuszahlen, die Landeshauptstadt dagegen nicht. Heuer wird mit 510.000 Nächtigungen erstmals die 500.000er-Marke geknackt. „Seit neun Jahren ist das unser großes Ziel“, sagt Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler.
Der Kärntner Tourismus kriegt mit den Minuszahlen seit drei Jahren eine Ohrfeige nach der nächsten ab. Klagenfurt dagegen blüht auf. Heuer wird mit 510.000 Nächtigungen erstmals die 500.000er-Marke geknackt. Das ist seit einem Jahrzehnt das große Ziel der Tourismusverantwortlichen. „Beim renommierten österreichischen Businesspreis Viktor wurde Klagenfurt als Sport-Tourismusregion noch vor Kitzbühel Dritter. Das ist sensationell“, erzählt Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler.
Gästezahlen aus Polen und Ungarn verdreifacht
Bei Gästen aus Polen und Ungarn haben sich die Zahlen verdreifacht. Bei den Deutschen gibt es einen Zuwachs von 42 Prozent. Nur bei den Holländern und Italienern hinkt Klagenfurt etwas nach. „Die Koralmbahn wird ein weiterer Game-Changer. Tourismuspakete mit Minimundus, den Landesmuseen, der Wörthersee-Schifffahrt und der STW-Freizeitabteilung mit dem Strandbad laufen. Künftig kann man auch in Graz Tickets für das Strandbad kaufen, der Besuch der Badeanlagen am Wörthersee wird mit der Koralmbahn wird noch einmal auf ein neues Level gehoben. Schon heuer hatten wir in den drei Strandbändern 500.000 Besucher“, sagt Micheler, der beim Tourismus 13 Mitarbeiter und sechs Millionen Euro Budget hat.
Drei Großevents bringen 110.000 Nächtigungen
„Nächstes Jahr steigen erstmals drei Großevents, die weitere 110.000 Nächtigungen in der Wörthersee-Region bringen“, erklärt Tourismusreferent Julian Geier (VP). Bei der Streetdance-EM von 1. bis 7. Juni kommen 5000 Teilnehmer aus 30 Nationen. Für den Wörthersee-Marathon am 27. September gingen schon 1850 Nennungen ein. „5000 Starter aus 20 Nationen sind unser Ziel“, betont Geier. In den nächsten Jahren kann man die Zahlen verdoppeln und verdreifachen. „Am 21./22. November läuft die Rock ’n’ Roll-Akrobatik-WM. Das verlängert die Saison.“
Rad-Schwerpunkt soll tausende Gäste anziehen
Schon bisher waren die Wörthersee Starnacht und Konzerte von Andreas Gabalier (der 2026 auftritt) oder Matakustik auch touristische Höhepunkte. Auch der Rad-Schwerpunkt soll tausende Gäste nach Klagenfurt locken. Zwölf Gravelrouten sind geplant, zwei gibt es schon. „Die Verbindung von Wien zum Meer auf zwei Rädern wird geschaffen, die Anbindung der überregionalen Radwege mit Radschildern und Markierungen läuft super.“
Das Tourismusland Kärnten muss aufholen. „Mit den neuen Sport- und Kulturevents schaffen wir mindestens weitere 75.000 Nächtigungen im Zentralraum, internationale Sichtbarkeit und direkte Wertschöpfung für die Betriebe. Das unterstreicht die Bedeutung von Klagenfurt als Eventbühne Kärntens“, erklärt Stadtrat Geier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.