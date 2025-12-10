Klagenfurt sprengt magische Marke an Nächtigungen

Rad-Schwerpunkt soll tausende Gäste anziehen

Schon bisher waren die Wörthersee Starnacht und Konzerte von Andreas Gabalier (der 2026 auftritt) oder Matakustik auch touristische Höhepunkte. Auch der Rad-Schwerpunkt soll tausende Gäste nach Klagenfurt locken. Zwölf Gravelrouten sind geplant, zwei gibt es schon. „Die Verbindung von Wien zum Meer auf zwei Rädern wird geschaffen, die Anbindung der überregionalen Radwege mit Radschildern und Markierungen läuft super.“

Das Tourismusland Kärnten muss aufholen. „Mit den neuen Sport- und Kulturevents schaffen wir mindestens weitere 75.000 Nächtigungen im Zentralraum, internationale Sichtbarkeit und direkte Wertschöpfung für die Betriebe. Das unterstreicht die Bedeutung von Klagenfurt als Eventbühne Kärntens“, erklärt Stadtrat Geier.