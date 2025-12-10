Land NÖ geht bei Gastpatienten „bis zur Klage“

Bei Corona „wurden Fehler gemacht“

2025 stehe auch für den Bericht der Corona-Evaluierungskommission. Einer der wichtigsten Punkte im schwarz-blauen Arbeitspakt, sagt Landbauer. Der detaillierte Bericht sei „einzigartig in ganz Österreich und weit darüber hinaus“. Niederösterreich sei damit Vorreiter, „wenn es darum geht, die Fehler der Corona-Politik nicht nur klar zu benennen, sondern auch die Schäden ganz offen und ehrlich anzuerkennen“. Nach wie vor kämpfen Kinder und Jugendliche mit den Folgen der Corona-Pandemie, sei es durch Depressionen, soziale Ausgrenzung oder Schlafstörungen.