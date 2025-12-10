„Interessanter Fahrer“: Ersetzt Piastri Hamilton?

Nimmt Oscar Piastri anstelle von Lewis Hamilton im Ferrari-Cockpit Platz? Formel-1-Experte Ralf Schumacher könnte sich dieses Szenario jedenfalls gut vorstellen. „Ein Oscar Piastri wäre für jedes Team ein interessanter Fahrer“, meinte der sechsfache GP-Sieger bei Sky.
Ja, Piastri steht auch kommende Saison bei McLaren unter Vertrag. Ja, das Gleiche gilt für Hamilton und Ferrari. Jedoch schienen beide Piloten vor allem gegen Ende der Saison unzufrieden. Vor allem Hamilton machte zuletzt den Eindruck, die Formel 1 verlassen zu wollen.
Hamilton in der Zwickmühle
So einfach sei das jedoch nicht, wie sein Nico Rosberg festhält. „Lewis steckt voll in der Zwickmühle. Ich bin mir sicher, dass er gerne aufhören würde. Er hat keine Lust weiterzumachen, das ist ja grausam. Aber er kann nicht. Das wäre voll der Gesichtsverlust. Er hat das Projekt Ferrari gerade erst angefangen und dann schon aufzugeben und alles fallen zu lassen – schwierig. Ich glaube, er hat keinen anderen Weg, als es nächstes Jahr nochmal zu probieren“, so der ehemalige Teamkollege des Briten.
Schumacher hingegen rät dem siebenfachen Weltmeister, es gut sein zu lassen. „Im Moment häufen sich bei Hamilton die Fehler, was ein Indiz dafür ist, dass er überfordert ist und zu viel will. Daher wäre es besser, wenn er den Hut nimmt“, meinte der Deutsche, der zugleich Piastri als Nachfolger ins Spiel bringt. „Bei Ferrari kann jederzeit etwas passieren und das Gleiche gilt auch für Aston Martin. Ein Oscar Piastri wäre für jedes Team ein interessanter Fahrer. Gewiss, Piastri hat bei McLaren einen langfristigen Vertrag, aber es sah zwischenzeitlich ja doch sehr unstimmig zwischen den beiden Parteien aus.“ Kann der Australier bei Scuderia das Ruder herumreißen und die Italiener zum ersten Titel seit 2007 führen?
