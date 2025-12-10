„Interessanter Fahrer“: Ersetzt Piastri Hamilton?

Schumacher hingegen rät dem siebenfachen Weltmeister, es gut sein zu lassen. „Im Moment häufen sich bei Hamilton die Fehler, was ein Indiz dafür ist, dass er überfordert ist und zu viel will. Daher wäre es besser, wenn er den Hut nimmt“, meinte der Deutsche, der zugleich Piastri als Nachfolger ins Spiel bringt. „Bei Ferrari kann jederzeit etwas passieren und das Gleiche gilt auch für Aston Martin. Ein Oscar Piastri wäre für jedes Team ein interessanter Fahrer. Gewiss, Piastri hat bei McLaren einen langfristigen Vertrag, aber es sah zwischenzeitlich ja doch sehr unstimmig zwischen den beiden Parteien aus.“ Kann der Australier bei Scuderia das Ruder herumreißen und die Italiener zum ersten Titel seit 2007 führen?