ÖFB-Legionär Mwene fehlt Mainz mehrere Wochen

Comeback beim FC Bayern: „Ein schöner Moment!“
Nach 261 Tagen
Der 1. FSV Mainz 05 muss in den nächsten Partien auf Phillipp Mwene verzichten. Der Außenverteidiger erlitt im Heimspiel gegen Mönchengladbach am Freitag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich, wie Untersuchungen am Dienstag ergaben.
Wann der 31-jährige ÖFB-Teamspieler in den Trainingsbetrieb zurückkehrt, hängt vom Heilungsverlauf ab. Mainz trifft vor Weihnachten noch in der Conference League auf Lech Posen und Samsunspor, in der Liga wartet auswärts Leader FC Bayern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.