Hunziker übernimmt nach Gottschalks Abschied

Gottschalk, Jauch und Schöneberger, die in den vergangenen sieben Jahren durch „Denn sie wissen nicht, was passiert“ geführt hatten, waren am vergangenen Samstag verabschiedet worden. Gottschalk zog sich dabei ganz aus der Samstagabend-Unterhaltung zurück – er freue sich auf die Rente, sagte er. Wenige Tage zuvor hatte er eine Krebserkrankung bekannt gemacht.