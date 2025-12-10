Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

RTL-Show

Hunziker übernimmt nach Gottschalks Abschied

Society International
10.12.2025 09:57
Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk steigt Michelle Hunziker am Samstag in die RTL-Show ein.
Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk steigt Michelle Hunziker am Samstag in die RTL-Show ein.(Bild: EPA/PATRICK SEEGER)

Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger von der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ hat RTL prominente Nachfolger für die nächste Ausgabe gefunden. 

0 Kommentare

An die Stelle des Show-Trios werden am Samstag (13.12., 20.15 Uhr) Moderatorin Michelle Hunziker, das Magier-Duo Ehrlich Brothers sowie Jana Ina und Giovanni Zarrella treten. Dass die Zarrellas dabei sein würden, war schon bekannt, der Rest ist eine Überraschung.

Vor allem mit Michelle Hunziker spannt sich ein inhaltlicher Bogen zu Vorgänger Thomas Gottschalk. Die beiden kennen sich gut – bei „Wetten, dass..?“ war sie zeitweise seine Co-Moderatorin. Die 48-Jährige hat mittlerweile viel Show-Erfahrung gesammelt. Im Mai führte sie mit Kabarettistin Hazel Brugger und der Sängerin Sandra Studer durch das ESC-Finale in der Schweiz.

Ihre bemerkenswerte, internationale Live-Show-Erfahrung macht sie zur idealen Besetzung.
Ihre bemerkenswerte, internationale Live-Show-Erfahrung macht sie zur idealen Besetzung.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Neue Besetzung zunächst nur für die nächste Ausgabe
Die Ehrlich Brothers gelten als bekanntestes Magier-Duo Deutschlands. Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich treten mit aufwendigen Zauber- und Illusionsshows auf.

Gottschalk, Jauch und Schöneberger, die in den vergangenen sieben Jahren durch „Denn sie wissen nicht, was passiert“ geführt hatten, waren am vergangenen Samstag verabschiedet worden. Gottschalk zog sich dabei ganz aus der Samstagabend-Unterhaltung zurück – er freue sich auf die Rente, sagte er. Wenige Tage zuvor hatte er eine Krebserkrankung bekannt gemacht.

Lesen Sie auch:
Am Samstagabend feierte Thomas Gottschalk bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ seinen ...
Nach TV-Abschied
Thomas Gottschalk verspricht Fans: „I‘ll be back!“
08.12.2025
Bewegender Abschied
Gottschalk verlässt Bühne unter tosendem Applaus
06.12.2025

RTL erklärte auf Nachfrage, dass die neue Besetzung bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zunächst nur für die kommende Ausgabe gilt. Wie es danach weitergehe, werde man zu gegebener Zeit mitteilen. Das Format ist eine Mischung aus Spiel- und Improvisationsshow.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
162.428 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
139.359 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.450 mal gelesen
Mehr Society International
RTL-Show
Hunziker übernimmt nach Gottschalks Abschied
Baby-Überraschung!
Aniston-Ex Justin Theroux wird zum ersten Mal Papa
Hollywood tuschelte
Das steckt hinter Andersons Woche mit Liam Neeson
„Mavericks“-Frontmann
Trauer um den „Maestro mit der goldenen Stimme“
Baseballcap & Maske
Darum versteckt Leo DiCaprio ständig sein Gesicht!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf