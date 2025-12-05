Vorteilswelt
„Krone"-Kommentar

Was hätte sich Qualtinger von Schellhorn gedacht?

Kolumnen
05.12.2025 06:00
Inszenierung über Inhalt im Bundeskanzleramt ...
Inszenierung über Inhalt im Bundeskanzleramt ...(Bild: Sepp Schellhorn/Instagram)
Es ist eine feine Ironie, dass rechts oben an der Wand einer Aufnahme (siehe unten) aus dem Kanzleramt Helmut Qualtinger (1928-1986) in seiner Rolle des „Herrn Karl“ auf die drei Koalitionspolitiker schaut.

Was hätte wohl der großartige anarchistische Schauspieler und Kritiker der Mächtigen über die vor dem Spiegel posierenden Männer gesagt?

Analysiert für die „Krone": Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Das hübsche Bild entstand am Mittwoch, kurz bevor die Herren ihre Liste zur Entbürokratisierung des Landes präsentierten. Das Foto wurde nicht von Paparazzi aus dem Hinterhalt geschossen, sondern man posierte in heiterer Bereitwilligkeit vor den Kameras. Der in Salzburg weltberühmte Deregulierungsstaatssekretär Josef „Sepp“ Schellhorn stellte es auch gleich auf seinen Instagram-Account.

Als gelernter Gastwirt weiß er, dass immer heiß serviert werden sollte. Unschuldiger Herrenhumor. Persönlichkeiten von Kissinger über Clinton bis Obama haben das auch gemacht. Politik zog immer schon eitle Männer an. Die großen Frauen fielen meist durch kühle Sachlichkeit auf. Man denke an Israels Golda Meir oder Englands Margaret Thatcher.

Der eigentliche Anlass für das Foto, Schellhorns Liste für die Entbürokratisierung, wurde übrigens von der Industrie bis zu den Medien recht freundlich bewertet. Man ist bescheiden geworden und freut sich schon, wenn wenigstens ein Bemühen zu erkennen ist. Die Regierung kann also ausgerechnet Josef Schellhorn dankbar sein, der sich jetzt eine zweite Chance erarbeitet hat.

Claus Pándi
Claus Pándi
