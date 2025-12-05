Was hätte sich Qualtinger von Schellhorn gedacht?

Der eigentliche Anlass für das Foto, Schellhorns Liste für die Entbürokratisierung, wurde übrigens von der Industrie bis zu den Medien recht freundlich bewertet. Man ist bescheiden geworden und freut sich schon, wenn wenigstens ein Bemühen zu erkennen ist. Die Regierung kann also ausgerechnet Josef Schellhorn dankbar sein, der sich jetzt eine zweite Chance erarbeitet hat.