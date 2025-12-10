Lichtermeer legt Verkehr in Wiener Innenstadt lahm

Hier staut es sich

Schüttelstraße, Praterstraße und Praterstern, Franzensbrückenstraße und die verbliebenen Donaukanalbrücken werden ebenso überlastet sein wie Franz-Josefs-Kai, Vordere Zollamtsstraße und Uraniastraße. Daher die Empfehlung: den Bereich mit dem Auto unbedingt zu meiden und großräumig auszuweichen!