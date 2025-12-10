Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung, Autofahrer!

Lichtermeer legt Verkehr in Wiener Innenstadt lahm

Wien
10.12.2025 09:25
(Bild: Lothar Nahler – stock.adobe.comsto, Krone KREATIV)

Großräumig ausweichen oder in dem Bereich am besten gleich aufs Auto verzichten sollte man am Freitagabend in der Wiener Innenstadt. Denn abseits von vorweihnachtlichem Trubel und Menschenmassen sorgt auch eine Veranstaltung inklusive Brückensperre für erhebliche Behinderungen.

0 Kommentare

Laut ÖAMTC-Infos wird ab dem späten Freitagnachmittag die Sperre der Aspernbrücke für „teils erhebliche Verzögerungen“ im Abendverkehr sorgen. Konkret gilt die Sperre ab etwa 17.45 Uhr bis 20 Uhr. Grund ist die Veranstaltung „Lichtermeer anlässlich 10 Jahre Pariser Klimaabkommen”.

Hier staut es sich
Schüttelstraße, Praterstraße und Praterstern, Franzensbrückenstraße und die verbliebenen Donaukanalbrücken werden ebenso überlastet sein wie Franz-Josefs-Kai, Vordere Zollamtsstraße und Uraniastraße. Daher die Empfehlung: den Bereich mit dem Auto unbedingt zu meiden und großräumig auszuweichen!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 8°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
4° / 8°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
3° / 8°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
3° / 8°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
4° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
162.428 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
139.359 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.450 mal gelesen
Mehr Wien
10,5 Kilogramm Kokain
Sieben Dealer verhaftet: Großer Drogenfund in Wien
Für alle (Not-)Fälle
Verkühlt? Krank? 1450 anrufen statt abwarten!
Achtung, Autofahrer!
Lichtermeer legt Verkehr in Wiener Innenstadt lahm
Adventkalender
10. Dezember: 2 x VIP-Karten können gewählt werden
Besser daheim lassen
Christkindlmarkt als Belastungsprobe für Hunde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf