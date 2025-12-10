Lichtermeer legt Verkehr in Wiener Innenstadt lahm

Großräumig ausweichen oder in dem Bereich am besten gleich aufs Auto verzichten sollte man am Freitagabend in der Wiener Innenstadt. Denn abseits von vorweihnachtlichem Trubel und Menschenmassen sorgt auch eine Veranstaltung inklusive Brückensperre für erhebliche Behinderungen.
Laut ÖAMTC-Infos wird ab dem späten Freitagnachmittag die Sperre der Aspernbrücke für „teils erhebliche Verzögerungen“ im Abendverkehr sorgen. Konkret gilt die Sperre ab etwa 17.45 Uhr bis 20 Uhr. Grund ist die Veranstaltung „Lichtermeer anlässlich 10 Jahre Pariser Klimaabkommen”.
Hier staut es sich
Schüttelstraße, Praterstraße und Praterstern, Franzensbrückenstraße und die verbliebenen Donaukanalbrücken werden ebenso überlastet sein wie Franz-Josefs-Kai, Vordere Zollamtsstraße und Uraniastraße. Daher die Empfehlung: den Bereich mit dem Auto unbedingt zu meiden und großräumig auszuweichen!
