So haben wir Gabriella & Jacques noch nie gesehen!

Geboren für die Geschichte

Die Zwillinge kamen am 10. Dezember 2014 im Krankenhaus Grace de Monaco zur Welt. Gabriella Therese Marie wurde um 17:04 Uhr geboren, Bruder Jacques Honoré Rainier folgte zwei Minuten später. Und doch macht dieses kleine Zeitfenster keinen großen Unterschied in der Thronfolge: In Monaco gilt weiterhin der männliche Vorrang. Deshalb steht Jacques vor seiner Schwester und ist der offizielle Thronfolger.