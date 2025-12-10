Vorteilswelt
Geburtstag in Monaco:

So haben wir Gabriella & Jacques noch nie gesehen!

Royals
10.12.2025 09:46
So erwachsen haben wir Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques noch nie gesehen
So erwachsen haben wir Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques noch nie gesehen(Bild: Krone KREATIV/Vanessa von Zitzewitz / Palais princier)

Zum 11. Geburtstag der monegassischen Zwillinge hat das Fürstenhaus neue Porträtfotos von Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella veröffentlicht – und die sorgen für echtes Aufsehen! Glamourös, perfekt gestylt und überraschend erwachsen zeigen sich die Kinder von Fürst Albert und Fürstin Charlene. 

Beide Zwillinge tragen weiße Outfits, elegant wie aus einem Hochglanz-Magazin. Jacques präsentiert sich klassisch in einem weißen Pullover mit Bubikragen. Gabriella dagegen setzt auf Wow-Effekt: ein ärmelloses Top mit Kristallen, dazu dezent sichtbare Wimperntusche, Lipgloss, goldene Ohrringe und ihr kupferblondes Haar in langen Wellen. Ein Look, der Fans staunen lässt – so erwachsen hat man die Prinzessin noch nie gesehen.

Das Fürstenhaus hat die Fotos in den sozialen Medien veröffentlicht – hier der Instagram-Post:

Geboren für die Geschichte
Die Zwillinge kamen am 10. Dezember 2014 im Krankenhaus Grace de Monaco zur Welt. Gabriella Therese Marie wurde um 17:04 Uhr geboren, Bruder Jacques Honoré Rainier folgte zwei Minuten später. Und doch macht dieses kleine Zeitfenster keinen großen Unterschied in der Thronfolge: In Monaco gilt weiterhin der männliche Vorrang. Deshalb steht Jacques vor seiner Schwester und ist der offizielle Thronfolger.

Eine Verfassungsänderung von 2002 öffnete die Erbfolge zwar auch für Töchter, falls keine männlichen Nachkommen vorhanden sind. Der männliche Vorrang bleibt jedoch bestehen. Für viele Fans wirkt das angesichts der starken, stilbewussten Gabriella fast aus der Zeit gefallen.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Gabriella ist mit ihrem funkelnden Prinzessinnenkleid der heimliche Star auf dem ...
Monaco-Weihnachtsgrüße
Gabriella stiehlt Mama Charlène glatt die Show
07.12.2025
Mini-Royal im Luxus
Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho
29.11.2025

Diese Porträts sind mehr als nur Geburtstagsfotos: Sie sind ein Statement. Jacques wirkt ruhig, bedacht, ganz der künftige Fürst. Gabriella glänzt glamourös und selbstsicher – eine Prinzessin, die man im Auge behalten sollte. Monaco zeigt seine Zukunft. Und die ist überraschend erwachsen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
