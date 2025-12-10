Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chancen sind intakt

Altach darf auf eine historische Premiere hoffen

Vorarlberg
10.12.2025 09:55
In Altach darf man erstmals darauf hoffen, in der Meistergruppe mit dabei zu sein.
In Altach darf man erstmals darauf hoffen, in der Meistergruppe mit dabei zu sein.(Bild: GEPA)

Der 3:0-Sieg bei der WSG Tirol hat die mögliche Zukunftsperspektive beim SCR Altach verändert. Zwar lautet die Zielsetzung offiziell weiterhin, möglichst viele Punkte Vorsprung auf Tabellenschlusslicht BW Linz herauszuspielen. Mittlerweile sind es deren schon elf und auf den Vorletzten GAK auch schon sechs. Zwar halbiert die letztmalige Punkteteilung den Vorsprung, dennoch dürfen die Rheindörfler den Blick auf die vor ihnen liegenden Teams richten.

0 Kommentare

Für die Feststellung, dass sich sechs Runden vor Ende des Grunddurchgangs mehr als die halbe Liga rund um den ominösen Strich versammelt hat, braucht es kein Universitätsstudium. Zwischen dem Tabellenvierten Rapid und dem Zehnten WSG Tirol beträgt die Differenz nur drei Punkte. Machbares RestprogrammVier der sechs restlichen Altach-Gegner sind in diesen Siebenkampf involviert: Rapid (heim), Austria Wien (h), Hartberg (auswärts) und am Samstag Ried (a). Zudem haben die Altacher zu Hause in der ersten Frühjahrsrunde Schlusslicht BW Linz zu Gast. Und in der letzten Runde muss die Ingolitsch-Elf bei Sturm Graz, aktuell das zweitschlechteste Heimteam, antreten.

Man kann davon ausgehen, dass zwölf Punkte aus den letzten sechs Partien sicher reichen, um einen der begehrten Top-Sechs-Plätze in der Endtabelle des Grunddurchgangs zu erreichen.

Lesen Sie auch:
SCR Altach gewann mit 3:0 gegen die WSG Tirol.
Diawara-Doppelpack
0:3! Nichts zu holen für WSG Tirol gegen Altacher
07.12.2025
Verrückte Saison
Bundesliga: Sieben Teams, drei Punkte Abstand
08.12.2025

Neuausrichtung nach Ried-Spiel
„Unser Fokus liegt auf dem nächsten Spiel in Ried. Weiter denken wir nicht“, sagt der sportliche Leiter Philipp Netzer. Aber Trainer Fabio Ingolitsch fügt hinzu: „Nach dem Ried-Spiel werden wir die Ziele für die letzten fünf Runden neu definieren. Einiges wird vom Ergebnis im Innviertel abhängen.“ Dass man in Altach erstmals seit der Einführung der Punkteteilung mit der Meistergruppe liebäugeln darf – eine historische Premiere –  ist jedem klar.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 8°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 8°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 8°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 8°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
162.428 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
139.359 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.450 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Chancen sind intakt
Altach darf auf eine historische Premiere hoffen
Nach Rang 22
ÖSV-Youngster hat noch viel Luft nach oben
Krone Plus Logo
Strümpfe & Lametta
Wie wir Weihnachten vor 100 Jahren gefeiert haben
Prozess in Feldkirch
Vermeintliches Gspusi flüchtet vor Messermann
In offizieller Mission
Ex-Slalom-Ass ist in St. Moritz der Hahn im Korb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf