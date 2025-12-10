Altach darf auf eine historische Premiere hoffen

Für die Feststellung, dass sich sechs Runden vor Ende des Grunddurchgangs mehr als die halbe Liga rund um den ominösen Strich versammelt hat, braucht es kein Universitätsstudium. Zwischen dem Tabellenvierten Rapid und dem Zehnten WSG Tirol beträgt die Differenz nur drei Punkte. Machbares RestprogrammVier der sechs restlichen Altach-Gegner sind in diesen Siebenkampf involviert: Rapid (heim), Austria Wien (h), Hartberg (auswärts) und am Samstag Ried (a). Zudem haben die Altacher zu Hause in der ersten Frühjahrsrunde Schlusslicht BW Linz zu Gast. Und in der letzten Runde muss die Ingolitsch-Elf bei Sturm Graz, aktuell das zweitschlechteste Heimteam, antreten.