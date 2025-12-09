Brasilien: Bolsonaros Sohn will Präsident werden

„Will nicht länger nur zusehen“

Bereits am Freitag hatte Flavio Bolsonaro erklärt, sein Vater unterstütze seine Kandidatur. Auf X teilte er ein Foto mit seinem Vater und schrieb dazu: „Es liegt in meiner großen Verantwortung, die Entscheidung des größten politischen und moralischen Führers Brasiliens, Jair Messias Bolsonaro, zu bestätigen, mir die Aufgabe zu übertragen, unser Nationalprojekt fortzuführen.“ Er „könne und wolle nicht weiter zusehen, wie unser Land in einer Zeit der Instabilität, Unsicherheit und des Niedergangs dahinvegetiert“, schreibt er weiter.