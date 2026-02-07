Vorteilswelt
Nach Horror-Sturz:

Hemetsberger mit eingeschränkter Sicht im Ziel

Olympia
07.02.2026 11:32
Daniel Hemetsberger
Daniel Hemetsberger(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit der undankbaren Startnummer eins musste Daniel Hemetsberger am Samstag in die Olympia-Abfahrt gehen – und das mit einem verringertem Sichtfeld nach seinem Sturz am Donnerstag. 

„Momentan ist meine Sicht noch eingeschränkt“, erklärte Hemetsberger vor dem Rennen im Gespräch mit dem ORF. „Von der Nase her ist die Schwellung Richtung Augen gesackt, jetzt ist die Schwellung in Tränensäcken – es wird deshalb sukszessive der Bildausschintt immer kleiner. Aber ich werde das Auge vor dem Start noch runterkühlen, dann wird es schon passen.“

Und so schlecht sah seine Fahrt gar nicht aus. Hemeteberger schafftte es mit einem blauen Auge, aber ohne große Fehler ins Ziel, lag am Ende nur 0,27 Sekunden hinter Marco Odermatt. Eine große Leistung nach seinem Horror-Sturz.

Hemetsberger war im zweiten Training am Donnerstag schwer gestürzt. Dem 34-jährigen Oberösterreicher hebelte es mit früher Innenlage aus, er verdrehte sich, touchierte eine Torstange, verlor dabei den Helm und krachte danach in den Fangzaun. Der Oberösterreicher hatte aber Glück im Unglück, konnte selbst ins Ziel fahren – und erlitt „nur“ starke Prellungen.

