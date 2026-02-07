Vorteilswelt
Keine Olympia-Medaille

„Zu wenig“ von Kriechmayr: Das Warten geht weiter!

Olympia
07.02.2026 12:15
Vincent Kriechmayr ging in der Abfahrt leer aus.
Vincent Kriechmayr ging in der Abfahrt leer aus.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vincent Kriechmayr bleibt weiter vorerst ohne Edelmetall bei Olympia. Bei der Abfahrt am Samstag auf der Stelvio verpasste der ÖSV-Star die Spitzenplätze: „Schlussendlich, war es zu wenig!“

0 Kommentare

Kriechmayr hielt oben sensationell mit Franjo von Allmen mit. Im Mittelteil nahm er dem Schweizer sogar zwei Zehntel ab. Doch im Ziel hatte Österreichs Hoffnung 77 Hundertstel Rückstand und verpasste somit die Medaillenränge. „Schade, das habe ich mir anders vorgenommen“, ärgerte sich Kriechmayr über „zwei Kleinigkeiten“, die am Ende viel Zeit kosteten. 

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: AP/John Locher)

Seit dem Rücktritt von Matthias Mayer, dem letzten österreichischen Olympiasieger im prestigeträchtigen Alpinbewerb (2014), steht und fällt das rot-weiß-rote Abschneiden in der Abfahrt mit Kriechmayrs Leistungen. An guten Tagen weiß der 34-Jährige diese Last noch immer zu schultern. Silber in der WM-Abfahrt 2025 zeugt davon, oder Rang zwei in Wengen, dem einzigen Podestplatz eines Österreichers in der laufenden Abfahrtssaison.

Lesen Sie auch:
Daniel Hemetsberger (li.) und Vincent Kriechmayr verpassten die Medaillenränge.
Schweizer rast zu Gold
LIVE: Schweizer auf Goldkurs, ÖSV-Duo noch oben
07.02.2026
„Das ist enttäuschend“
Odermatts Traum von Abfahrts-Medaille geplatzt
07.02.2026
„Ich war am Limit“
Hemetsberger mit eingeschränkter Sicht im Ziel
07.02.2026

Weitere Chancen
Am Samstag konnte „Vinc“ mit den Schnellsten nicht mithalten und bleibt weiter vorerst ohne Olympia-Medaille. Nach der Abfahrt folgt die Team-Kombination (9.), bei der ein Abfahrer und ein Slalomläufer zusammengespannt werden. Am 11. Februar gibt es für Kriechmayr mit dem Super-G auch noch eine Medaillenchance.

Mehr Olympia
Training unterbrochen
LIVE: Vonn mit kaputtem Kreuzband vorne dabei
Wintersport-Highlight
Olympia: Der Medaillenspiegel und das Programm
Olympia im Ticker
LIVE: Läuft Stadlober zu unserer ersten Medaille?
Schweizer rast zu Gold
ÖSV-Abfahrer gehen bei Olympia-Spektakel leer aus
„Ich war am Limit“
Hemetsberger mit eingeschränkter Sicht im Ziel
