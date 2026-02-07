„Zu wenig“ von Kriechmayr: Das Warten geht weiter!

Vincent Kriechmayr bleibt weiter vorerst ohne Edelmetall bei Olympia. Bei der Abfahrt am Samstag auf der Stelvio verpasste der ÖSV-Star die Spitzenplätze: „Schlussendlich, war es zu wenig!“
Kriechmayr hielt oben sensationell mit Franjo von Allmen mit. Im Mittelteil nahm er dem Schweizer sogar zwei Zehntel ab. Doch im Ziel hatte Österreichs Hoffnung 77 Hundertstel Rückstand und verpasste somit die Medaillenränge. „Schade, das habe ich mir anders vorgenommen“, ärgerte sich Kriechmayr über „zwei Kleinigkeiten“, die am Ende viel Zeit kosteten.
Seit dem Rücktritt von Matthias Mayer, dem letzten österreichischen Olympiasieger im prestigeträchtigen Alpinbewerb (2014), steht und fällt das rot-weiß-rote Abschneiden in der Abfahrt mit Kriechmayrs Leistungen. An guten Tagen weiß der 34-Jährige diese Last noch immer zu schultern. Silber in der WM-Abfahrt 2025 zeugt davon, oder Rang zwei in Wengen, dem einzigen Podestplatz eines Österreichers in der laufenden Abfahrtssaison.
Weitere Chancen
Am Samstag konnte „Vinc“ mit den Schnellsten nicht mithalten und bleibt weiter vorerst ohne Olympia-Medaille. Nach der Abfahrt folgt die Team-Kombination (9.), bei der ein Abfahrer und ein Slalomläufer zusammengespannt werden. Am 11. Februar gibt es für Kriechmayr mit dem Super-G auch noch eine Medaillenchance.
