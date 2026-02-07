„Zu wenig“ von Kriechmayr: Das Warten geht weiter!

Seit dem Rücktritt von Matthias Mayer, dem letzten österreichischen Olympiasieger im prestigeträchtigen Alpinbewerb (2014), steht und fällt das rot-weiß-rote Abschneiden in der Abfahrt mit Kriechmayrs Leistungen. An guten Tagen weiß der 34-Jährige diese Last noch immer zu schultern. Silber in der WM-Abfahrt 2025 zeugt davon, oder Rang zwei in Wengen, dem einzigen Podestplatz eines Österreichers in der laufenden Abfahrtssaison.