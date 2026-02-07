Hartberg-Ass: „Davon wollte ich nichts hören“

„Die Vorbereitung war gut, wir haben richtig viel an Athletik zugelegt“, fühlt sich der 22-jährige Wiener nach unbesiegter Vorbereitung mit nur einem Gegentor gerüstet, „wir haben unsere Grundprinzipien geschärft, werden in jedem Spiel auf die drei Punkte losgehen!“ In der Vorbereitung zeigte sich Havel jedenfalls bereit, traf wie Stürmer-Kollege Marco Hoffmann viermal.