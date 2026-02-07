Hartberg-Ass: „Davon wollte ich nichts hören“

LIVE: Stadlober nach Verkühlung weit zurück
Als Erster der drei Steirerklubs eröffnet Hartberg am Samstag (17 Uhr) das Bundesliga-Frühjahr – der Schlager bei Rapid ist gleich ein Gradmesser für die Ambitionen im Kampf um die Meisterrunde. Für Liga-Topscorer Elias Havel geht’s nicht nur um die Krone des Schützenkönigs.
„Die Vorbereitung war gut, wir haben richtig viel an Athletik zugelegt“, fühlt sich der 22-jährige Wiener nach unbesiegter Vorbereitung mit nur einem Gegentor gerüstet, „wir haben unsere Grundprinzipien geschärft, werden in jedem Spiel auf die drei Punkte losgehen!“ In der Vorbereitung zeigte sich Havel jedenfalls bereit, traf wie Stürmer-Kollege Marco Hoffmann viermal.
