Abfahrt der Herren in Bormio ab 11.30 Uhr LIVE

Lieber stellt sich Kriechmayr in den Dienst Österreichs. „Es ist ein großes Privileg, die eigene Nation unter den Fünf Ringen präsentieren zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, dass ich mich dem würdig erweise.“ Die vermeintlichen Schlüsselstellen auf der Stelvio glaubt der Abfahrts-Weltmeister von 2021 in Cortina d‘Ampezzo zu kennen: „Ganz wichtig ist, dass du bis zur Traverse voll dabei bist. Über den San-Pietro-Sprung ist immer viel Zeit drin, obwohl man es nicht sieht. Und dann geht es darum, wer mehr Körner im Saft hat und unten noch alles rausquetschen kann“, sagte Kriechmayr.