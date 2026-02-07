Die Ladies aus Dornbirn zu Gast bei den BT Füchsen

Im Viertelfinale des Frauen-ÖHB-Cups kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den BT Füchsen Style your Smile und dem SSV Dornbirn Schoren. Auf krone.tv sehen Sie ab 16:55 Uhr die Übertragung, auch im Stream auf sportkrone.at (siehe unten) sind Sie live mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.