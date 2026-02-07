Vorteilswelt
Frauen-ÖHB-Cup live

Die Ladies aus Dornbirn zu Gast bei den BT Füchsen

Handball
07.02.2026 12:30
(Bild: GEPA pictures)
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Im Viertelfinale des Frauen-ÖHB-Cups kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den BT Füchsen Style your Smile und dem SSV Dornbirn Schoren. Auf krone.tv sehen Sie ab 16:55 Uhr die Übertragung, auch im Stream auf sportkrone.at (siehe unten) sind Sie live mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.

Mehr Handball
Frauen-ÖHB-Cup live
Die Ladies aus Dornbirn zu Gast bei den BT Füchsen
In der Teufelsarena
Harder starten mit Rückenwind gegen Schlusslicht
Handball-Liga zurück
Frühjahr wird für Salzburger Duo zur Zitterpartie
Handball – Das Magazin
Dänische Durststrecke endet – Hard holt Liga-Cup
Deutsche geschlagen
Dänemark krönt sich auch zum Europameister
