Odermatts Traum von Abfahrts-Medaille geplatzt

Führender im Abfahrts-Weltcup

Schließlich fehlt dem Weltmeister von 2023 eine Speedmedaille bei Olympia noch – und dabei wird es bis zum Super-G am Mittwoch auch bleiben. Um sieben Zehntel musste sich der Schweizer am Ende seinem Landsmann geschlagen geben, lediglich zwei fehlten auf Edelmetall. Bitter! Galt Odermatt nach den Abfahrtssiegen in Beaver Creek, Gröden und Wengen doch auch in Bormio als Top-Kandidat auf eine Medaille.