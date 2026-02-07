Vorteilswelt
„Das ist enttäuschend“

Odermatts Traum von Abfahrts-Medaille geplatzt

Olympia
07.02.2026 12:12
Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: GEPA)
Porträt von Markus Rattenböck
Von Markus Rattenböck

Blech-Pech für Marco Odermatt! Der Weltcup-Dominator bleibt als Abfahrts-Vierter bei den Olympischen Spielen vorerst ohne Medaille. Der Schweizer musste sich ausgerechnet Freund Franjo von Allmen und zwei Italienern geschlagen geben.   

0 Kommentare

„Klar, die Goldmedaille im Riesenslalom habe ich schon, deshalb würde ich die Abfahrt natürlich am liebsten nehmen, weil sie nach wie vor einfach die Königsdisziplin ist“, so Odermatt vor dem Olympia-Start.

(Bild: EPA/MICHAEL BUHOLZER)

Führender im Abfahrts-Weltcup
Schließlich fehlt dem Weltmeister von 2023 eine Speedmedaille bei Olympia noch – und dabei wird es bis zum Super-G am Mittwoch auch bleiben. Um sieben Zehntel musste sich der Schweizer am Ende seinem Landsmann geschlagen geben, lediglich zwei fehlten auf Edelmetall. Bitter! Galt Odermatt nach den Abfahrtssiegen in Beaver Creek, Gröden und Wengen doch auch in Bormio als Top-Kandidat auf eine Medaille.

Odermatt nach dem Rennen zum ORF „Das ist natürlich enttäuschend. Eine Medaille habe ich mir schon erhofft mit einer fehlerlosen Fahrt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die Zeit verloren habe. Ich glaube, es war konstant von oben bis unten. Das muss ich mir aber erst anschauen.“

