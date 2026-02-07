Vorteilswelt
Davis Cup gegen Japan

LIVE: Neumayer gleicht aus – alles wieder offen!

Tennis
07.02.2026 09:49
Lukas Neumayer
Lukas Neumayer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Davis-Cup-Team ist am Samstag in Tokio der Ausgleich gelungen. Lukas Neumayer bezwang Shintaro Mochizuki in zwei Sätzen und stellte auf 2:2. Sobald das entscheidende fünfte Spiel losgeht, können Sie es hier im Liveticker mitverfolgen. 

0 Kommentare

Alexander Erler und Lucas Miedler unterlagen zuvor im Ariake Coliseum den Außenseitern Takeru Yuzuki/Yosuke Watanuki nach einem spannenden Match und 2:45 Stunden 6:7(4), 7:6(8) und 4:6. Um den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde zu schaffen, muss das ÖTV-Team nach dem Sieg von Neumayer nun auch das Entscheidungsspiel gewinnen.

Matchbälle in Satz zwei abgewehrt
Im ersten Durchgang ging es im Doppel ohne einen einzigen Breakball ins Tiebreak. In diesem führten Erler/Miedler, die als klare Favoriten von der Spielstärke der Gastgeber überrascht wurden, bereits mit 3:1. Doch Doppelspezialist Yuzuki und Watanuki machten die nächsten vier Punkte zum 5:3 und nutzten dann bei 6:4 den ersten Satzball nach 52 Minuten. Im zweiten Satz musste Erler beim Stand von 1:2 den ersten Breakball überhaupt abwehren, doch so richtig spannend wurde das Match bei 5:6. Die Japaner fanden bei Aufschlag Erler, 15:40 zwei Matchbälle vor, doch die Gäste retteten sich ins Tiebreak. In diesem gerieten Erler/Miedler 3:5 in Rückstand und mussten nach einem vergebenen Satzball bei 6:7 den dritten Matchball abwehren. Ein guter zweiter Aufschlag von Miedler durch die Mitte brachte dann aber beim dritten Satzball den Gleichstand zum 10:8. Satz zwei allein dauerte 64 Minuten.

Im entscheidenden Satz gelang den Japanern dank eines starken Returns von Yuzuki gegen Erler das erste Break im Match zum 2:1, doch der plötzlich beim Aufschlag schwächelnde Yuzuki beging zwei Doppelfehler und in der Folge holte das ÖTV-Team das wichtige sofortige Rebreak. Erler musste jedoch zum 3:4 neuerlich seinen Aufschlag abgeben und diesmal bestätigten die Gastgeber das Break zum 5:3. Das war die Entscheidung zugunsten Japans.

DAVIS CUP – Qualifikationsrunde, 1. Runde:
Japan – Österreich (Tokio, Ariake Coliseum, Hartplatz) – Zwischenstand 2:2

Freitag:
Yosuke Watanuki – Sebastian Ofner 6:3,6:4
Shintaro Mochizuki – Jurij Rodionov 4:6,5:7

Samstag:
Watanuki/Takeru Yuzuki – Alexander Erler/Lucas Miedler 7:6(4),6:7(8),6:4
Shintaro Mochizuki – Lukas Neumayer 6:3,6:3
Entscheidendes Einzel folgt

Ähnliche Themen
Lucas MiedlerLukas NeumayerJürgen Melzer
ÖsterreichJapanFavoriten
