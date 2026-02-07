Vorteilswelt
Kämpft weiter um Leben

Nach Folter: Opfer kann noch lange nicht sprechen

Wien
07.02.2026 12:14
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der brutale Gewaltfall in Wien-Landstraße bleibt ein Rätsel – und das wohl noch lange. Die 26-jährige Frau, die am Donnerstag schwerstverletzt in ihrer Wohnung gefunden wurde, kann weiterhin nicht befragt werden. Nach Angaben der Polizei wird sie aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustands „voraussichtlich längere Zeit“ nicht aussagen können.

0 Kommentare

Damit bleibt die zentrale Zeugenaussage vorerst aus. Wie der Wiener Gesundheitsverbund mitteilt, befindet sich die junge Frau unverändert in lebensbedrohlichem Zustand. Sie liegt auf der Intensivstation, schwer gezeichnet von massiver Gewalt.

Schwer verletzt in Wohnung gefunden
Bekanntlich war die Frau erst entdeckt worden, nachdem ihre Mutter in Niederösterreich eine Vermisstenanzeige erstattet hatte. Als Einsatzkräfte die Wohnung öffneten, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Die 26-Jährige lag dehydriert, verwahrlost und schwer verletzt in der Wohnung, kaum ansprechbar.

Während das Opfer weiterhin in Lebensgefahr schwebt, arbeitet das Landeskriminalamt Wien auf ...
Während das Opfer weiterhin in Lebensgefahr schwebt, arbeitet das Landeskriminalamt Wien auf Hochtouren.(Bild: Gerhard Bartel)

Im Krankenhaus stellten Ärzte deutliche Hinweise auf schwere Misshandlungen fest. Auch ein Sexualdelikt wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau „bereits mehrere Tage in der Wohnung gelegen ist“, wie Sprecher Markus Dittrich erklärte.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Während das Opfer weiterhin in Lebensgefahr schwebt, arbeitet das Landeskriminalamt Wien auf Hochtouren. Das Umfeld der Frau wird derzeit intensiv überprüft.

