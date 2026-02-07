Nach Folter: Opfer kann noch lange nicht sprechen

Der brutale Gewaltfall in Wien-Landstraße bleibt ein Rätsel – und das wohl noch lange. Die 26-jährige Frau, die am Donnerstag schwerstverletzt in ihrer Wohnung gefunden wurde, kann weiterhin nicht befragt werden. Nach Angaben der Polizei wird sie aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustands „voraussichtlich längere Zeit“ nicht aussagen können.