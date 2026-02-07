Nach Folter: Opfer kann noch lange nicht sprechen

Der brutale Gewaltfall in Wien-Landstraße bleibt ein Rätsel – und das wohl noch lange. Die 26-jährige Frau, die am Donnerstag schwerstverletzt in ihrer Wohnung gefunden wurde, kann weiterhin nicht befragt werden. Nach Angaben der Polizei wird sie aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustands „voraussichtlich längere Zeit“ nicht aussagen können.
Damit bleibt die zentrale Zeugenaussage vorerst aus. Wie der Wiener Gesundheitsverbund mitteilt, befindet sich die junge Frau unverändert in lebensbedrohlichem Zustand. Sie liegt auf der Intensivstation, schwer gezeichnet von massiver Gewalt.
Schwer verletzt in Wohnung gefunden
Bekanntlich war die Frau erst entdeckt worden, nachdem ihre Mutter in Niederösterreich eine Vermisstenanzeige erstattet hatte. Als Einsatzkräfte die Wohnung öffneten, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Die 26-Jährige lag dehydriert, verwahrlost und schwer verletzt in der Wohnung, kaum ansprechbar.
Im Krankenhaus stellten Ärzte deutliche Hinweise auf schwere Misshandlungen fest. Auch ein Sexualdelikt wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau „bereits mehrere Tage in der Wohnung gelegen ist“, wie Sprecher Markus Dittrich erklärte.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Während das Opfer weiterhin in Lebensgefahr schwebt, arbeitet das Landeskriminalamt Wien auf Hochtouren. Das Umfeld der Frau wird derzeit intensiv überprüft.
