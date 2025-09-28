Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Kopftuchverbot

Ministerin ist im Visier islamistischer Influencer

Innenpolitik
28.09.2025 06:00
Claudia Plakolm sieht sich Anfeindungen ausgesetzt.
Claudia Plakolm sieht sich Anfeindungen ausgesetzt.(Bild: Krone KREATIV/SEPA.Media | Michael Indra)

Von „Hetze“ bis „Niedertracht“ – Integrationsministerin Claudia Plakolm gerät nach dem Kopftuchverbot für junge Mädchen in Schulen jetzt sogar selbst ins Visier islamistischer Influencer. Die ÖVP-Politikerin will sich davon aber nicht unterkriegen lassen und stellt klar: „Wir werden Mädchen mit dem Kopftuchverbot genau davor schützen.“

0 Kommentare

Gerade einmal zwei Wochen waren seit dem Beschluss des Kopftuchverbots für Mädchen in Schulen vergangen, da musste die Dokumentationsstelle für Politischen Islam (DPI) in der „Krone“ bereits Alarm schlagen. „Islamistische Akteure instrumentalisieren politische Maßnahmen, um die Polarisierung in der Gesellschaft zu befeuern. Hier wird ihr Narrativ der Unterdrückung befeuert“, erklärte DPI-Direktorin Lisa Fellhofer.

Eltern sollen Strafen in Kauf nehmen
Vor allem in den sozialen Netzwerken machen die islamistischen Influencer gegen das Verbot – aber auch die zuständige ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm mobil. „Seht ihr? Sehr, sehr niederträchtig, wie’s Integrationsministerin Plakolm von den ÖVP hier darzustellen versucht“, heißt es da in einem Video. Von „antisemitischen Hetznarrativen“ und „Unterdrückung“ ist weiters die Rede. Zudem wird teilweise sogar dazu aufgerufen, das Gesetz zu ignorieren und die drohende Geldstrafe in der Höhe von 1000 Euro einfach zu bezahlen – dann solle sich der Vater eben keinen neuen Mercedes kaufen.

Lesen Sie auch:
Islamistische Influencer machen gegen das Kopftuchverbot für Mädchen an Schulen mobil.
Stelle schlägt Alarm
Islamistische Influencer bekämpfen Kopftuchverbot
25.09.2025
Geldstrafe, Sanktionen
Kopftuchverbot: Das droht unkooperativen Eltern
15.09.2025

Plakolm: „Wunder Punkt getroffen“
Integrationsministerin Plakolm lässt sich davon jedenfalls nicht unterkriegen und erklärt gegenüber der „Krone“: „Wir haben hier eindeutig einen wunden Punkt getroffen bei radikalen Muslimen. Mädchen, die sichtbar und selbstbestimmt aufwachsen, scheinen eine Drohung für diese Hassprediger zu sein. Sie wollen Mädchen von Kopf bis Fuß unter dem Deckmantel der Religion verstecken. Wir werden Mädchen mit dem Kopftuchverbot genau davor schützen.“

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
Ministerin Schumann
Trotz Sparkurs: „Das soziale Netz muss halten“
„Krone“-Kommentar
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
Krone Plus Logo
Filzmaier analysiert
Ein Jahr nach der Wahl: Die große Parteienbilanz
Wegen Kopftuchverbot
Ministerin ist im Visier islamistischer Influencer
Bildungsminister
Plan für Schülerträume: Weniger Mathe-Unterricht?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine