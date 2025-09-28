Ministerin ist im Visier islamistischer Influencer

Eltern sollen Strafen in Kauf nehmen

Vor allem in den sozialen Netzwerken machen die islamistischen Influencer gegen das Verbot – aber auch die zuständige ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm mobil. „Seht ihr? Sehr, sehr niederträchtig, wie’s Integrationsministerin Plakolm von den ÖVP hier darzustellen versucht“, heißt es da in einem Video. Von „antisemitischen Hetznarrativen“ und „Unterdrückung“ ist weiters die Rede. Zudem wird teilweise sogar dazu aufgerufen, das Gesetz zu ignorieren und die drohende Geldstrafe in der Höhe von 1000 Euro einfach zu bezahlen – dann solle sich der Vater eben keinen neuen Mercedes kaufen.