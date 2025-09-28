Ministerin ist im Visier islamistischer Influencer

Von „Hetze“ bis „Niedertracht“ – Integrationsministerin Claudia Plakolm gerät nach dem Kopftuchverbot für junge Mädchen in Schulen jetzt sogar selbst ins Visier islamistischer Influencer. Die ÖVP-Politikerin will sich davon aber nicht unterkriegen lassen und stellt klar: „Wir werden Mädchen mit dem Kopftuchverbot genau davor schützen.“
Gerade einmal zwei Wochen waren seit dem Beschluss des Kopftuchverbots für Mädchen in Schulen vergangen, da musste die Dokumentationsstelle für Politischen Islam (DPI) in der „Krone“ bereits Alarm schlagen. „Islamistische Akteure instrumentalisieren politische Maßnahmen, um die Polarisierung in der Gesellschaft zu befeuern. Hier wird ihr Narrativ der Unterdrückung befeuert“, erklärte DPI-Direktorin Lisa Fellhofer.
Eltern sollen Strafen in Kauf nehmen
Vor allem in den sozialen Netzwerken machen die islamistischen Influencer gegen das Verbot – aber auch die zuständige ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm mobil. „Seht ihr? Sehr, sehr niederträchtig, wie’s Integrationsministerin Plakolm von den ÖVP hier darzustellen versucht“, heißt es da in einem Video. Von „antisemitischen Hetznarrativen“ und „Unterdrückung“ ist weiters die Rede. Zudem wird teilweise sogar dazu aufgerufen, das Gesetz zu ignorieren und die drohende Geldstrafe in der Höhe von 1000 Euro einfach zu bezahlen – dann solle sich der Vater eben keinen neuen Mercedes kaufen.
Plakolm: „Wunder Punkt getroffen“
Integrationsministerin Plakolm lässt sich davon jedenfalls nicht unterkriegen und erklärt gegenüber der „Krone“: „Wir haben hier eindeutig einen wunden Punkt getroffen bei radikalen Muslimen. Mädchen, die sichtbar und selbstbestimmt aufwachsen, scheinen eine Drohung für diese Hassprediger zu sein. Sie wollen Mädchen von Kopf bis Fuß unter dem Deckmantel der Religion verstecken. Wir werden Mädchen mit dem Kopftuchverbot genau davor schützen.“
