Gesundheitsdaten: Gesetz sorgt weiter für Wirbel

Letztlich könnte Höchstgericht entscheiden

Letztlich muss wohl der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Denn der Linzer Arzt Michael Stelzl will dort mit einer Gruppe von betroffenen Ärzten eine Individualbeschwerde einbringen: „Unsere Kritik am Gesetz geht vom Datenschutz bis hin zum Eingriff in das besonders geschützte Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Wir werden unsere Beschwerde sehr gut vorbereiten und im nächsten Jahr beim VfGH einbringen.“