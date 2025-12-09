Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gläserne Patienten“

Gesundheitsdaten: Gesetz sorgt weiter für Wirbel

Innenpolitik
09.12.2025 05:50
In Österreich gab es heftige Kritik an einem geplanten Gesetz rund um Gesundheitsdaten. ...
In Österreich gab es heftige Kritik an einem geplanten Gesetz rund um Gesundheitsdaten. Mediziner ziehen jetzt vor Gericht.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Österreich muss, wie von der EU verordnet, Gesundheitsdaten sichern. Der Entwurf sorgt für hitzige Debatten. Die Ministerin lenkte nun ein: Es gibt Übergangsfristen und Ausnahmen. Doch Ärzte wollen vor den Verfassungsgerichtshof ziehen.

0 Kommentare

Die Angst vor dem gläsernen Patienten grassiert. Wie die „Krone“ berichtete, laufen die Vorbereitungen auf den von der EU verordneten Gesundheitsdatenraum (EHDS). Dort sollen Patientendaten gespeichert werden. Eine geplante verpflichtende Einführung einer Diagnosecodierung von Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) rief Ärztekammer, Datenschützer und Opposition auf den Plan.

Zudem sei die geplante Regelung nicht EU-konform. Nun gibt es Zugeständnisse des Ministeriums. Zum einen Ausnahmen, etwa für Wahlärzte unter 300 Patienten, insgesamt eine Übergangsfrist von einem halben Jahr, die den Ärzten zumindest die notwendigen Systemumstellungen erleichtern soll.

Zeit für notwendige Anpassungen
Ärztekammerpräsident Steinhart sieht das Gesetz in der nun eingebrachten Form als Kompromiss, den man mittragen könne, so Verfassungskonformität und europäische Vorgaben gegeben seien. Steinhart: „Wir unterstützen grundsätzlich eine sinnvolle Diagnosecodierung. Die nun ausverhandelte Übergangsfrist von sechs Monaten begrüßen wir. Diese verschafft uns Zeit für die notwendigen Anpassungen im Ordinationsalltag und schafft Gestaltungsraum für eine praxisnahe Gesetzesanwendung.“

Mit dieser Kalmierung ist das heikle Thema aber nicht erledigt. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Parlament, Gerhard Kaniak (FPÖ), ist sicher: Der Entwurf schaffe es weder, den EU-Vorgaben zu entsprechen, noch schaffe er es, die datenschutzrechtlichen Bedenken auszuräumen. „Die personenbezogenen Diagnosedaten werden ohne Anonymisierung an die Sozialversicherungen weitergeleitet. „Meines Erachtens ist dies ganz klar verfassungswidrig.“

Lesen Sie auch:
Wie sicher ihre Patientendaten sind, fragt sich eine Leserin aus Wien.
„Krone“-Ombudsfrau
ELGA: Gläserner Patient oder Sicherheit für alle?
12.02.2025
Umstrittenes Vorhaben
EU will Gesundheitsdaten von 450 Millionen Bürgern
14.03.2024

„Handbuch zur Ermächtigung“
Verfassungsexperten sprechen von legistischen Fehlern. Eine dynamische Gesetzgebung, die auf ein sogenanntes Handbuch des Ministeriums verweist, würde der Ministerin weitgehende Ermächtigungen geben, in welchem Umfang Daten gespeichert werden und an wen sie weitergegeben werden dürfen. Das sieht man als hochproblematisch.

Letztlich könnte Höchstgericht entscheiden
Letztlich muss wohl der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Denn der Linzer Arzt Michael Stelzl will dort mit einer Gruppe von betroffenen Ärzten eine Individualbeschwerde einbringen: „Unsere Kritik am Gesetz geht vom Datenschutz bis hin zum Eingriff in das besonders geschützte Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Wir werden unsere Beschwerde sehr gut vorbereiten und im nächsten Jahr beim VfGH einbringen.“

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
140.850 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
124.910 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
103.680 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr Innenpolitik
Neue Zolldrohung
Trump: Mexiko gefährdet Viehzucht in Texas
Nach heftiger Kritik
Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz
„Gläserne Patienten“
Gesundheitsdaten: Gesetz sorgt weiter für Wirbel
„Krone“-Kommentar
Kern und Kurz: Kann man zweimal Wunderwuzzi sein?
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Die bittere Wahrheit über die Sicherheitsdoktrin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf