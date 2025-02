ELGA: Gläserner Patient oder Sicherheit für alle?

Opt-Out als Alternative

Für Skeptiker wie Frau T. gibt es die Möglichkeit, sich dauerhaft vom System abzumelden. Dazu muss ein Formular ausgefüllt werden, das an die ELGA-Widerspruchsstelle geschickt wird. In diesem Fall werden die persönlichen Gesundheitsdaten gelöscht. Die Abmeldung hat Grenzen: So bleibt der elektronische Impfpass verpflichtend, um eine lückenlose Dokumentation bestimmter Impfungen sicherzustellen. Dies betrifft Grippe, Corono, HPV und Mpox (früher Affenpocken).