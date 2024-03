EU will Gesundheitsdaten von 450 Millionen Bürgern

Die Europäische Kommission will die Gesundheitsdaten aller 450 Millionen EU-Bürger sammeln und für Forschung, Diagnose und mehr nutzen. Österreich unterstützt das umstrittene Vorhaben. Gesundheitsminister Johannes Rauch geht nun an die Öffentlichkeit, um Fake News vorzubeugen, wie er sagt. Das Projekt wird seit zwei Jahren verhandelt und befindet sich gerade in der heißen Phase.