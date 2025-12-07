Vorteilswelt
Thousands of passengers

Westbahn connection at a standstill for two hours

Nachrichten
07.12.2025 16:47
Thousands of travelers were stranded for two hours at the stations on the Westbahn line.
Thousands of travelers were stranded for two hours at the stations on the Westbahn line.(Bild: P. Huber)

Anyone traveling on the Westbahn line on Sunday needed patience in the afternoon - and still does. All trains were at a standstill due to a technical fault. Delays of up to two hours now have to be made up for.

"Due to a technical fault between St. Pölten and Salzburg, train services have been suspended," said ÖBB in response to an inquiry from "Krone". Local and long-distance services were affected. 

All trains stopped at stations
"All trains are in the stations, we are working on a rail replacement service," was the information at 4 pm. Fifteen minutes later, the all-clear: "Train services can be resumed."

Around two hours delay for travelers on the long weekend
Around two hours delay for travelers on the long weekend(Bild: zVg)
The reason: a technical fault on the rail network
The reason: a technical fault on the rail network(Bild: zVg)

Major system failure
Now the trains literally have to get back on track. "We regret the inconvenience," says ÖBB. The reason for the train disruption was a system failure, which meant that all trains had to stop. The delays amounted to around 100 minutes. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

