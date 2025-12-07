Thousands of passengers
Westbahn connection at a standstill for two hours
Anyone traveling on the Westbahn line on Sunday needed patience in the afternoon - and still does. All trains were at a standstill due to a technical fault. Delays of up to two hours now have to be made up for.
"Due to a technical fault between St. Pölten and Salzburg, train services have been suspended," said ÖBB in response to an inquiry from "Krone". Local and long-distance services were affected.
All trains stopped at stations
"All trains are in the stations, we are working on a rail replacement service," was the information at 4 pm. Fifteen minutes later, the all-clear: "Train services can be resumed."
Major system failure
Now the trains literally have to get back on track. "We regret the inconvenience," says ÖBB. The reason for the train disruption was a system failure, which meant that all trains had to stop. The delays amounted to around 100 minutes.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
