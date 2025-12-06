Eishockey-Klub denkt in der Division I an Rückzug

Der Motor von Huben stottert! In der Eishockey-Division-I konnte man in den ersten fünf Runden bisher nur einen Sieg einfahren. Mit zwei Zählern ist man Vorletzter. „Das Ziel ist ein Mittelfeldplatz, mehr ist nicht drinnen“, meint Huben-Obmann Sebastian Warscher, der es mit seiner Truppe 2023/24 noch bis ins Halbfinale geschafft hat.