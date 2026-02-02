Vorteilswelt
Im Visier der Fahnder

Zoll kontrolliert Klagenfurter Cannabis-Shop

Kärnten
02.02.2026 12:57
Mehrere Stunden lang wurde der Cannabis-Store in Klagenfurt kontrolliert.
Mehrere Stunden lang wurde der Cannabis-Store in Klagenfurt kontrolliert.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

CBD-Blüten, -Harz und -Öl – all das und mehr können Kunden ab 18 Jahre im Cannabis-Shop am Alten Platz in Klagenfurt kaufen. Am Montag wurde das Geschäft stundenlang vom Zoll untersucht.

Zwei Zoll-Einsatzfahrzeuge standen am Montag stundenlang vor dem Cannabis-Geschäft am Alten Platz, in dem Personen ab 18 Jahren legal Cannabisblüten kaufen können. Seit einem Jahr gibt es in Österreich bei allen Canabis-Shops immer wieder strenge Kontrollen.

Denn die Drogenfunde häufen sich. Konkret wird in den Geschäften der Grenzwert für CBD kontrolliert. 0,3 Prozent ist die „magische“ Grenze, die für CBD-Produkte in Österreich gilt. Öle etwa dürfen also nicht mehr als 0,3 Prozent des THC – das sogenannte Tetrahydrocannabinol ist der Hauptwirkstoff in Cannabis – beinhalten.

Das Geschäft am Alten Platz ist 130 Quadrameter groß – und hat eine Vielzahl an Produkten im Angebot. Die Fahnder wurden in Österreich schon bei vielen Shops fündig. Darum häufen sich jetzt auch die Kontrollen.

Am Alten Platz fuhren die Zoll-Einsatzwägen vor.
Am Alten Platz fuhren die Zoll-Einsatzwägen vor.(Bild: Christian Tragner)
Mitten im Einkaufszentrum war eine strenge Kontrolle.
Mitten im Einkaufszentrum war eine strenge Kontrolle.(Bild: Christian Tragner)
Der Cannabis-Store ist umstritten.
Der Cannabis-Store ist umstritten.(Bild: Christian Tragner)

„Werden wir in einem Cannabis-Shop fündig, gibt es eine Anzeige bei der Polizei“, sagt ein Fahnder. 

Drogen aus dem Darknet 
Allerdings sind nicht nur offizielle Verkaufsstellen im Visier der Fahnder: „Vor allem im Darknet wird von Privatpersonen sehr viel bestellt“, verrät ein Zoll-Beamter der „Krone“.

Kärnten

