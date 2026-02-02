Zoll kontrolliert Klagenfurter Cannabis-Shop

CBD-Blüten, -Harz und -Öl – all das und mehr können Kunden ab 18 Jahre im Cannabis-Shop am Alten Platz in Klagenfurt kaufen. Am Montag wurde das Geschäft stundenlang vom Zoll untersucht.
Zwei Zoll-Einsatzfahrzeuge standen am Montag stundenlang vor dem Cannabis-Geschäft am Alten Platz, in dem Personen ab 18 Jahren legal Cannabisblüten kaufen können. Seit einem Jahr gibt es in Österreich bei allen Canabis-Shops immer wieder strenge Kontrollen.
Denn die Drogenfunde häufen sich. Konkret wird in den Geschäften der Grenzwert für CBD kontrolliert. 0,3 Prozent ist die „magische“ Grenze, die für CBD-Produkte in Österreich gilt. Öle etwa dürfen also nicht mehr als 0,3 Prozent des THC – das sogenannte Tetrahydrocannabinol ist der Hauptwirkstoff in Cannabis – beinhalten.
Das Geschäft am Alten Platz ist 130 Quadrameter groß – und hat eine Vielzahl an Produkten im Angebot. Die Fahnder wurden in Österreich schon bei vielen Shops fündig. Darum häufen sich jetzt auch die Kontrollen.
„Werden wir in einem Cannabis-Shop fündig, gibt es eine Anzeige bei der Polizei“, sagt ein Fahnder.
Drogen aus dem Darknet
Allerdings sind nicht nur offizielle Verkaufsstellen im Visier der Fahnder: „Vor allem im Darknet wird von Privatpersonen sehr viel bestellt“, verrät ein Zoll-Beamter der „Krone“.
