Neugierige Finanzbeamtinnen in Kärnten verurteilt

„Ich wusste nicht, dass so etwas Amtsmissbrauch ist“, jammert eine der beiden Angeklagten, die nach 33 Jahren (!) im Dienst nun arbeitslos ist. Die 57-Jährige wurde zunächst wegen der Aktenaffäre entlassen, dann einigte man sich auf eine einvernehmliche Trennung. „Sie hat ihre Strafe sowieso schon bekommen“, meint ihr Anwalt Robert Steiner, der der Ansicht ist, dass die Mandantin ja „nie wirklich eingeschult wurde, was sie darf und was nicht“.