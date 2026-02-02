Goldzahn und Sexspielzeug: Lager voll Kuriositäten

Vom Goldzahn bis zum Sexspielzeug – im Fundamt Villach landet (fast) alles. So wie das Sparbuch von Pensionistin Gabriela R., das sie in einem Einkaufszentrum der Draustadt verloren hatte.
Allein im vergangenen Jahr wurden beim Fundservice der Stadt Villach nicht weniger als 3365 Gegenstände abgegeben. Sei es von Privatpersonen, der Polizei, den ÖBB, Supermärkten oder Einkaufszentren. Und naturgemäß landen auch immer wieder verlorene bzw. liegengelassene Dokumente am Amt – wie jüngst ein Sparbuch.
Doch neben den üblichen Fundgegenständen sorgen bei den Verantwortlichen auch regelmäßig ganz besondere Stücke für Verwunderung und Erheiterung: ob Schlauchboot, Goldzahn, Sauerstoffflasche, Nähmaschine oder Sexspielzeug.
Das wertvollste hingegen, das bisher abgegeben wurde, war eine Sondermünze aus Gold im Wert von etwa 2500 Euro.
Auch rund 50 Fahrräder und E-Bikes stehen aktuell im Fundlager der Stadt Villach. Jene, die bereits länger als ein Jahr hier „parken“, werden auch heuer wieder bei der alljährlichen Fahrradbörse (heuer am 27. und 28. März im ATRIO) versteigert.
