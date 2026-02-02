Goldzahn und Sexspielzeug: Lager voll Kuriositäten

Allein im vergangenen Jahr wurden beim Fundservice der Stadt Villach nicht weniger als 3365 Gegenstände abgegeben. Sei es von Privatpersonen, der Polizei, den ÖBB, Supermärkten oder Einkaufszentren. Und naturgemäß landen auch immer wieder verlorene bzw. liegengelassene Dokumente am Amt – wie jüngst ein Sparbuch.