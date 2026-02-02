Alkolenker krachte in fremdes Auto: Zwei Verletzte

Alkoholtest war positiv

Es war ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau, der in das Auto der Lenkerin am Montagabend krachte. „Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden im vorderen Fahrzeug befindlichen Frauen verletzt und mussten von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden“, so die Einsatzkräfte. Der 27-jährige Lenker war zu dem Zeitpunkt alkoholisiert.