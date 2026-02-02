Vorteilswelt
Spittal an der Drau

Alkolenker krachte in fremdes Auto: Zwei Verletzte

Kärnten
02.02.2026 09:05
Die Rettungskräfte versorgen die Verletzten.
Die Rettungskräfte versorgen die Verletzten.
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Eine 54-Jährige war gemeinsam mit zwei weiteren Personen am Sonntagabend mit ihrem Auto im Bereich Spittal an der Drau unterwegs, als ihr plötzlich ein fremder Wagen brutal auffuhr. Der Lenker dieses Autos war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert.

100 Meter schleuderte es die beiden Fahrzeuge weiter, bis sie nach dem Aufprall zum Stillstand kamen. Im Auto der Frau befanden sich zu dem Zeitpunkt noch zwei weitere Personen, eine 43-jährige Frau und ein 59 Jahre alter Mann.

Rettung und Feuerwehr vor Ort.
Rettung und Feuerwehr vor Ort.
(Bild: Feuerwehr Spittal/Drau)
An dieser Stelle im Bezirk Spittal an der Drau ereignete sich der Unfall.
An dieser Stelle im Bezirk Spittal an der Drau ereignete sich der Unfall.
An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden.
An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden.
Die beiden Frauen, die vorne saßen, wurden beim Aufprall verletzt.
Die beiden Frauen, die vorne saßen, wurden beim Aufprall verletzt.

Alkoholtest war positiv
Es war ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau, der in das Auto der Lenkerin am Montagabend krachte. „Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden im vorderen Fahrzeug befindlichen Frauen verletzt und mussten von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden“, so die Einsatzkräfte. Der 27-jährige Lenker war zu dem Zeitpunkt alkoholisiert. 

