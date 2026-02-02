Alkolenker krachte in fremdes Auto: Zwei Verletzte

Eine 54-Jährige war gemeinsam mit zwei weiteren Personen am Sonntagabend mit ihrem Auto im Bereich Spittal an der Drau unterwegs, als ihr plötzlich ein fremder Wagen brutal auffuhr. Der Lenker dieses Autos war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert.
100 Meter schleuderte es die beiden Fahrzeuge weiter, bis sie nach dem Aufprall zum Stillstand kamen. Im Auto der Frau befanden sich zu dem Zeitpunkt noch zwei weitere Personen, eine 43-jährige Frau und ein 59 Jahre alter Mann.
Alkoholtest war positiv
Es war ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau, der in das Auto der Lenkerin am Montagabend krachte. „Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden im vorderen Fahrzeug befindlichen Frauen verletzt und mussten von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden“, so die Einsatzkräfte. Der 27-jährige Lenker war zu dem Zeitpunkt alkoholisiert.
