Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LH Mattle verspricht:

„Keine Strafzahlungen für Budget-Musterschüler“

Politik
01.12.2025 06:00
Tirols LH Anton Mattle traf am Freitag bei den Verhandlungen zum Stabilitätspakt mit ...
Tirols LH Anton Mattle traf am Freitag bei den Verhandlungen zum Stabilitätspakt mit Bundeskanzler Stocker zusammen.(Bild: BKA)

Was bedeutet der Stabilitätspakt für Tirol, das – wie berichtet – als einziges Bundesland in den kommenden beiden Jahren ohne neue Schulden auskommt? LH Anton Mattle liefert der „Krone“ die Antworten.

0 Kommentare

Aufgrund der Dringlichkeit war Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) am Freitag persönlich bei den Verhandlungen zum Stabilitätspakt in Wien, die, wie berichtet, an diesem Tag auch erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Der Stabilitätspakt regelt die innerösterreichische Haushaltskoordinierung und die Aufteilung von Defizitquoten. Es geht also um die Verteilung der Schuldenlast. Bund, Länder und Gemeinden haben sich über eine neue Aufteilung über mehrere Jahre geeinigt. Auf vier Jahre betrachtet, beträgt die Aufteilung im Schnitt 76 % Bund zu 24 % Länder und Gemeinden. Vom Anteil der Länder erhält Tirol rund 8,5 % zugesprochen, das entspricht der Volkszahl, also Tirols Anteil an der österreichischen Bevölkerung.

Zitat Icon

Ein neuer Stabilitätspakt ist höchst an der Zeit. Für alles andere hätte der Bevölkerung das Verständnis und den Bundesländern die Geduld gefehlt.

LH Anton Mattle 

Tragfähige Lösung für alle angestrebt
Durch das Doppelbudget ohne neue Schulden werde das Land die Vorgaben einhalten. „Somit sind für Tirol keine Sanktionen und Strafzahlungen erwartbar. Tirol erfüllt aufgrund meiner strengen Budgetpolitik alle Vorgaben. Mir war aber wichtig, dass es zu einer tragfähigen Lösung für die Gemeinden und die anderen Bundesländer kommt. Nun konnten wir eine Verbesserung für Länder und Gemeinden erreichen“, erklärt LH Mattle der „Krone“.

LH Mattles Fokus auf „Ende der Schuldenpolitik“
Bei den offiziellen Verhandlungen trafen Bund, Länder und Gemeinden aufeinander. Insgesamt 40 Personen nahmen an den mehr als fünfstündigen Verhandlungen teil. Tirol wurde durch den Landeshauptmann vertreten.

Lesen Sie auch:
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
28.11.2025

„Keinen Schuldenberg hinterlassen“
Er plädierte dafür, den Fokus auf ein Ende der Schuldenpolitik in Österreich zu legen: „Wir müssen die Diskussion über Defizite und Schulden beenden und uns stattdessen darauf konzentrieren, dass die öffentliche Hand auf Dauer nicht mehr ausgeben kann als sie einnimmt. Ich nehme für Tirol in Anspruch, dass wir unseren Beitrag als erstes Bundesland ohne neue Schulden bereits leisten und mit unserer Schuldenbremse einen guten Weg eingeschlagen haben. Wir arbeiten weiter daran, den nächsten Generationen keinen Schuldenberg zu hinterlassen und die öffentlichen Defizite auf allen Ebenen zu reduzieren.“

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Mehr Politik
LH Mattle verspricht:
„Keine Strafzahlungen für Budget-Musterschüler“
Bei Abfahrverboten
Tirol will Navi-Betreiber in die Pflicht nehmen
Der Mensch dahinter
LH Mattle privat wie selten: „Haben rebelliert“
„Ist das ein Scherz?“
Monate nach Auszahlung Ärger mit Handwerkerbonus
Antrag im Landtag
Strafen für Stauflüchtlinge sollten Problem lösen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine