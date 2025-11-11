Tirol erstes Bundesland ohne Netto-Neuverschuldung

Übergewinne der Tiwag besonders im Fokus

Darin fanden sie wenig bzw. gar keine lobenden Worte für den ausgerufenen Sparkurs des Landes: „Schwarzer Tag, nicht schwarze Null“, urteilte Grünen-Chef Gebi Mair: „Das Budget ist so matt wie der ganze Beton, den ÖVP und SPÖ übers ganze Land kippen“, zeigte sich Mair enttäuscht über die Nicht-Absage des Kaunertal-Kraftwerks der Tiwag. Besonders im Fokus der Grünen stünden 280 Mio. € Übergewinne der Tiwag, von denen 150 Mio. bzw. 100 Mio. im Jahr 2027 ins Landesbudget fließen werden.