Test wird abgesagt

„Lächerlich“: Deutsche jubeln über WM-„Glückslose“

Fußball International
06.12.2025 07:41
NFL-Legende Tom Brady bescherte Deutschland eine leichte Gruppe.
NFL-Legende Tom Brady bescherte Deutschland eine leichte Gruppe.(Bild: EPA/WILL OLIVER)

Debütant Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador – für unsere „Lieblingsnachbarn“ hätte es deutlich schlimmer kommen können. In Deutschland jubelt man nach der WM-Auslosung, vom DFB-Präsidenten gibt’s jedoch eine Warnung.

0 Kommentare

Gute Laune bei den Deutschen nach der WM-Auslosung in Washington. Denn diese bescherte dem DFB-Team eine machbare Gruppe. Die „Bild“ schreibt sogar von „Glückslosen“. Im ZDF enthüllte Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein die Reaktion von Experte Hanno Balitsch (Nationaltrainer der deutschen U18). „Hanno hat, das darf ich verraten, hinter den Kulissen einmal kurz gelacht und gemeint: ‘Das ist ja lächerlich.‘“ 

Die Gruppen im Überblick
Die Gruppen im Überblick(Bild: AP/Chris Carlson)

Nagelsmann: „Es ist keine superleichte Gruppe“
Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm das WM-Glückslos mit einem verschmitzten Grinsen zur Kenntnis. „Es ist keine superleichte Gruppe, aber eine machbare Gruppe“, sagte er nach der XXL-Zeremonie in der amerikanischen Hauptstadt. „Wir wollen gerne die Spiele der Gruppenphase gewinnen.“

Julian Nagelsmann (re.)
Julian Nagelsmann (re.)(Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)

DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnte davor, die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das haben wir die letzten beiden Weltmeisterschaften auch erlebt, bei den Gruppenauslosungen, wo viele gesagt haben: ‘Machbar, leichte Gruppe.‘ Den Fehler werden wir mit Sicherheit nicht machen“, erinnerte er an die WM-Debakel 2018 und 2022, wo das DFB-Team jeweils in der Vorrunde gescheitert war.

Die Gruppengegner des ÖFB-Teams machen schon erste Ansagen.
Wer setzt sich durch?
WM-Gegner des ÖFB-Teams: Lob und eine Kampfansage
06.12.2025
Spannende Gegner
„Absoluter Kracher!" ÖFB jubelt über WM-Auslosung
05.12.2025
In WM-Gruppe J
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
05.12.2025

DFB muss umplanen
In der WM-Vorbereitung müssen Nagelsmann und Co. jedenfalls umplanen. Eigentlich wollte der DFB am 30. März in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste ein Testspiel bestreiten. Weil die beiden Nationen nun in eine gemeinsame WM-Gruppe gelost wurden, wird das Match abgesagt. Ein neuer Gegner muss her. 

