„Lächerlich“: Deutsche jubeln über WM-„Glückslose“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnte davor, die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das haben wir die letzten beiden Weltmeisterschaften auch erlebt, bei den Gruppenauslosungen, wo viele gesagt haben: ‘Machbar, leichte Gruppe.‘ Den Fehler werden wir mit Sicherheit nicht machen“, erinnerte er an die WM-Debakel 2018 und 2022, wo das DFB-Team jeweils in der Vorrunde gescheitert war.