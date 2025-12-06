„Lächerlich“: Deutsche jubeln über WM-„Glückslose“

Debütant Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador – für unsere „Lieblingsnachbarn“ hätte es deutlich schlimmer kommen können. In Deutschland jubelt man nach der WM-Auslosung, vom DFB-Präsidenten gibt’s jedoch eine Warnung.
Gute Laune bei den Deutschen nach der WM-Auslosung in Washington. Denn diese bescherte dem DFB-Team eine machbare Gruppe. Die „Bild“ schreibt sogar von „Glückslosen“. Im ZDF enthüllte Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein die Reaktion von Experte Hanno Balitsch (Nationaltrainer der deutschen U18). „Hanno hat, das darf ich verraten, hinter den Kulissen einmal kurz gelacht und gemeint: ‘Das ist ja lächerlich.‘“
Nagelsmann: „Es ist keine superleichte Gruppe“
Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm das WM-Glückslos mit einem verschmitzten Grinsen zur Kenntnis. „Es ist keine superleichte Gruppe, aber eine machbare Gruppe“, sagte er nach der XXL-Zeremonie in der amerikanischen Hauptstadt. „Wir wollen gerne die Spiele der Gruppenphase gewinnen.“
DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnte davor, die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das haben wir die letzten beiden Weltmeisterschaften auch erlebt, bei den Gruppenauslosungen, wo viele gesagt haben: ‘Machbar, leichte Gruppe.‘ Den Fehler werden wir mit Sicherheit nicht machen“, erinnerte er an die WM-Debakel 2018 und 2022, wo das DFB-Team jeweils in der Vorrunde gescheitert war.
DFB muss umplanen
In der WM-Vorbereitung müssen Nagelsmann und Co. jedenfalls umplanen. Eigentlich wollte der DFB am 30. März in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste ein Testspiel bestreiten. Weil die beiden Nationen nun in eine gemeinsame WM-Gruppe gelost wurden, wird das Match abgesagt. Ein neuer Gegner muss her.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.