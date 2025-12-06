Gesetzlicher Nikolobesuch soll Schule machen

Echte Freude für unsere Kinder statt falsch verstandener Toleranz von Pädagogen. In Oberösterreich ist der Nikolobesuch in Kindergärten und Schulen sogar Gesetz. Geht es nach Landeshauptmann Thomas Stelzer und Familienministerin Claudia Plakolm, soll der Passus bald bundesweit Schule machen.
Was bringt eigentlich der Nikolaus? Je nachdem, wen man fragt, wohl verschiedenes. Für die allermeisten Österreicher bringt er Sackerl mit Nascherein – und das sowohl daheim als auch im Kindergarten oder in der Schule. Manche bringt der Nikolo tatsächlich aber auch auf die Palme. Immer häufiger hört man, besonders in Städten, dass Kindergärten den Besuch streichen.
Eltern berichten, dass in den Einrichtungen der Nikolo „pädagogisch nicht vorgesehen“ sei. Aus falsch verstandener Toleranz wollen Pädagogen religiöse Feste reduzieren, andere fürchten Beschwerden einzelner Eltern. Die Feiern verschwinden so zunehmend aus den pädagogischen Jahresplänen.
Besuche mit Botschaft
Und was eigentlich ein freudiges Kinderfest sein sollte, wird so zunehmend zur Grundsatzfrage. Eine ganz grundsätzliche Antwort darauf geben jetzt ÖVP-Familienministerin Claudia Plakolm und Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Wenn der Nikolaus kommt, bringt er auch eine Botschaft: Wir tragen Verantwortung füreinander. Gerade in den Kindergärten sind solche Feste ein Fixpunkt, der Orientierung schafft und Gemeinschaft stärkt“, betonen beide.
Oberösterreich als Vorbild
In Oberösterreich hat man den Nikolobesuch daher sogar gesetzlich abgesichert: Im Kinderbildungsgesetz steht ausdrücklich, dass traditionelle Feste gefeiert und regionales Brauchtum weitergegeben werden sollen. Ein Gesetz für Schulen, das auf Wunsch der beiden Schule machen sollte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.