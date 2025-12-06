Gesetzlicher Nikolobesuch soll Schule machen

Was bringt eigentlich der Nikolaus? Je nachdem, wen man fragt, wohl verschiedenes. Für die allermeisten Österreicher bringt er Sackerl mit Nascherein – und das sowohl daheim als auch im Kindergarten oder in der Schule. Manche bringt der Nikolo tatsächlich aber auch auf die Palme. Immer häufiger hört man, besonders in Städten, dass Kindergärten den Besuch streichen.