6. Dezember: Signiertes ÖFB-WM-Trikot zu gewinnen

Rapid: Volles Vertrauen im Schneckenrennen
Wer wird neuer Coach?
Tag sechs des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Einen Tag nach der WM-Auslosung haben wir ein besonderes Geschenk am Nikolo-Tag! Wir verlosen das neue WM-Trikot des ÖFB-Teams signiert von Andi Herzog und Toni Polster! Wie man gewinnen kann – ganz einfach: folgen Sie uns auf Instagram, liken Sie unseren Beitrag, markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Wir wünschen viel Glück. Die Gewinner werden dann per Zufallsgenerator gezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.