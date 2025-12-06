Täter wollte mit Messer in Kopf von Opfer stechen

Wilde Szenen spielten sich in der Tiroler Landeshauptstadt am Freitagvormittag ab! Ein Streit in einer Tagesaufenthaltsstelle zwischen einem Italiener (34) und einem Unbekannten verlagerte sich auf die Straße. Dort wollte der Täter dem 34-Jährigen mit einem Messer in den Kopf stechen.
Ereignet haben sich die wilden Szenen um kurz nach 10.30 Uhr. Angefangen hat der Streit zuvor laut Polizei in einer Tagesaufenthaltsstelle in Innsbruck. In dieser gerieten der 34-Jährige und der Unbekannte aus noch unbekannter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung. „In weiterer Folge verfolgte der Täter sein Opfer bis zum nördlichen Gehweg der Kärntner Straße“, heißt es von den Beamten.
Das Opfer hat sich mit erhobenen Armen vor den Messerattacken geschützt und wurde einmal durch das Messer am rechten Arm verletzt.
Opfer schütze sich vor brutaler Attacke
Dort hat der Unbekannte dreimal versucht, mit einem Messer auf den Kopf des Italieners einzustechen. „Das Opfer hat sich mit erhobenen Armen vor den Messerattacken geschützt und wurde einmal durch das Messer am rechten Arm verletzt“, schildern die Ermittler. Der 34-Jährige erlitt dadurch eine rund fünf Zentimeter lange Rissquetschwunde.
Fahndung verlief ohne Erfolg
Das Opfer wurde in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt. „Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ.“ Die Polizei sucht nun nach etwaigen Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten machen können.
Zweckdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle Innsbruck-Pradl entgegen: 059133 / 7587
