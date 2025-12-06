Täter wollte mit Messer in Kopf von Opfer stechen

Ereignet haben sich die wilden Szenen um kurz nach 10.30 Uhr. Angefangen hat der Streit zuvor laut Polizei in einer Tagesaufenthaltsstelle in Innsbruck. In dieser gerieten der 34-Jährige und der Unbekannte aus noch unbekannter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung. „In weiterer Folge verfolgte der Täter sein Opfer bis zum nördlichen Gehweg der Kärntner Straße“, heißt es von den Beamten.