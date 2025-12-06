Rapid: Volles Vertrauen im Schneckenrennen

„Es gibt gewisse finanzielle Rahmenbedingungen“ „und er muss Deutsch sprechen“ – mehr Vorgaben macht Alexander Wrabetz Sportchef Markus Katzer bei der Trainersuche nicht. Da hat Rapids Präsident „vollstes Vertrauen“. Auch in die Mannschaft: „National ist für uns noch alles möglich.“
Logisch, in keiner anderen Top-20-Liga reicht auch ein Schnitt von 1,73 Punkten zu Platz eins. Salzburg schon. Nur in der Extraklasa gibt es ein ähnliches Schneckenrennen, da führt Gornik Zabrze (1,76 Punkte/Spiel). Aber den direkten Vergleich mit dem polnischen Fußball sollte zumindest Rapid (je 1:4 bei Lech Posen und Rakow) besser vermeiden.
Heute wird es am Nikolo-Tag für die jungen Fans Geschenke geben, der große Ansturm bleibt gegen Ried aber nicht nur wegen der Temperaturen aus. Weniger als 19.000 Fans kamen in der Saison noch nie – 16.000 Tickets sind weg.
Fragezeichen gibt es auch auf dem Platz bei den angeschlagenen Jannes Horn, Bendi Bolla, Ercan Kara (seit Donnerstag im Training) und Niki Wurmbrand (muskuläre Probleme). „Wir müssen abwägen, ob es Sinn macht“, so Interims-Trainer Stefan Kulovits. Es wackeln also beide Torschützen vom 2:0 in Ried am Nationalfeiertag. Damals stand auch erstmals Paul Gartler im Rapid-Tor, wurde zum Matchwinner. Es war aber auch das letzte Mal, dass in der Liga die Null stand.
