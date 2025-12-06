Rapid: Volles Vertrauen im Schneckenrennen

Fragezeichen gibt es auch auf dem Platz bei den angeschlagenen Jannes Horn, Bendi Bolla, Ercan Kara (seit Donnerstag im Training) und Niki Wurmbrand (muskuläre Probleme). „Wir müssen abwägen, ob es Sinn macht“, so Interims-Trainer Stefan Kulovits. Es wackeln also beide Torschützen vom 2:0 in Ried am Nationalfeiertag. Damals stand auch erstmals Paul Gartler im Rapid-Tor, wurde zum Matchwinner. Es war aber auch das letzte Mal, dass in der Liga die Null stand.