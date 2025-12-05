Eisenstädter Budget: „Vorrang für Kernaufgaben“

Eisenstadt setzt daher im nächsten Jahr auf strikte Haushaltsdisziplin, die Kernaufgaben haben Vorrang. „Wir sichern, was für die Bürger zählt und investieren nur, wo es notwendig ist“, so Steiner. Jeder Cent werde doppelt umgedreht. Die Sachaufwendungen sollen um rund zwei Millionen Euro reduziert und die Investitionen um zwei Drittel auf drei Millionen Euro zurückgefahren werden.