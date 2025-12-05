Süßer Besucher: Babyrobbe verirrte sich in Kneipe

„Das hatten wir noch nie! Heute hatten wir einen superniedlichen, unerwarteten Gast im Pub: ein Robbenbaby!“, schrieb das Pub „Sprig + Fern The Meadows“ in sozialen Medien. „Es kam ganz allein herein, schaute sich ein bisschen um und stahl allen die Show.“ Ein Video des Vorfalls auf der Südinsel Neuseelands, der sich am vergangenen Wochenende ereignete, wurde bereits Hunderttausende Male geklickt.