Bekam Lachs statt Bier
Süßer Besucher: Babyrobbe verirrte sich in Kneipe
Ein ungewöhnlicher tierischer Gast hat in einem Pub in Neuseeland für Aufregung gesorgt. Zuerst wurde der kleine Eindringling für einen Hund gehalten – tatsächlich spazierte aber ein Robbenbaby in das Lokal.
„Das hatten wir noch nie! Heute hatten wir einen superniedlichen, unerwarteten Gast im Pub: ein Robbenbaby!“, schrieb das Pub „Sprig + Fern The Meadows“ in sozialen Medien. „Es kam ganz allein herein, schaute sich ein bisschen um und stahl allen die Show.“ Ein Video des Vorfalls auf der Südinsel Neuseelands, der sich am vergangenen Wochenende ereignete, wurde bereits Hunderttausende Male geklickt.
Zu jung für Alkohol
„Das Tier hatte sich offenbar verirrt, war neugierig und deutlich unter dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum in Neuseeland“, scherzte der Sender CNN Asia Pacific auf X. Die Nachrichtenseite „Stuff“ schrieb unter Berufung auf die Pub-Betreiber, das Robbenjunge sei plötzlich durch die Vordertür hereingewatschelt.
Es habe sich zunächst auf die Toilette verzogen, sei dann wieder herausgelaufen und habe sich schließlich unter dem Geschirrspüler versteckt. Geistesgegenwärtig hätten Mitarbeiter diesen vom Strom genommen, damit sich der kleine Eindringling nicht verletzte.
Lachs statt Bier
Dann die zündende Idee: Lachs! „Einer unserer Gäste hatte einen Hundekäfig“, erzählte Evans. Mit mehreren Stückchen frischem Lachs sei es gelungen, die Robbe in die Box zu locken. Kurz darauf seien herbeigerufene Ranger des Department of Conservation gekommen und hätten den süßen Barbesucher mitgenommen. Das Robbenbaby, das den Namen „Fern“ erhielt, wurde auf der nahe gelegenen Insel Rabbit Island an einem sicheren Ort freigelassen.
Das Pub scheint bei Tieren äußerst beliebt zu sein: Zwei Tage nach der Robbe kam laut eines weiteren Facebook-Posts ein „Bearded Dragon“ zu Besuch – eine große Echsenart mit Stacheln am Kinn.
