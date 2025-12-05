Vorteilswelt
In Schladming

Das erste Schnitzel für die Backstreet Boys!

Adabei Österreich
05.12.2025 10:06
Hoteldirektor Andreas Mayrhofer tischte für die Backstreet Boys Brian, AJ, Nick und Howie ...
Hoteldirektor Andreas Mayrhofer tischte für die Backstreet Boys Brian, AJ, Nick und Howie Schnitzel auf.(Bild: Sepp Pail)

Die Backstreet Boys sind da! Die erfolgreichste Boyband der Welt ist in der Steiermark. Nach dem Soundcheck am Donnerstag ging‘s noch schnell ins Sporthotel Royer auf Pommes und Schnitzel.

So ein Soundcheck macht offenbar hungrig. Darum ging's für die Backstreet Boys am späten Donnerstagabend in Schladming noch zum Essen. Und was wünschten sich die „Buben“, wenn sie nach so langer Zeit wieder in Österreich sind? Natürlich Schnitzel mit Pommes „und dazu einen Salat mit Kernöl“, lächelt Andreas Mayrhofer. Der Direktor des Sporthotels Royer hat für die US-Stars extra das gemütliche Steirerstüberl im Traditionshaus aufgesperrt.

„Es hat ihnen auch geschmeckt“
„Sie waren sehr höflich und offenbar hat es ihnen auch geschmeckt, denn sie haben sich herzlich bedankt“, sagt Mayrhofer. Für AJ, Nick, Brian und Howie ging's dann wieder zurück in ihr Chaletdorf am Berg. Kevin, der Fünfte im Bunde, ließ das Essen aus. Der Konzert-Dreier in der Steiermark ist für das Quintett offenbar eine willkommene Abwechslung zu ihrem Show-Marathon in Las Vegas (am 26. Dezember geht's wieder los). 

Denn, wie durchsickerte, dürfte ihnen nicht nur das Schnitzel geschmeckt haben, sondern auch die Region. Deshalb hängen sie auch ein paar Tage Urlaub an ihre Auftritte an. 

Marcus Stoimaier
Norman Schenz
