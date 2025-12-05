Das erste Schnitzel für die Backstreet Boys!

„Es hat ihnen auch geschmeckt“

„Sie waren sehr höflich und offenbar hat es ihnen auch geschmeckt, denn sie haben sich herzlich bedankt“, sagt Mayrhofer. Für AJ, Nick, Brian und Howie ging's dann wieder zurück in ihr Chaletdorf am Berg. Kevin, der Fünfte im Bunde, ließ das Essen aus. Der Konzert-Dreier in der Steiermark ist für das Quintett offenbar eine willkommene Abwechslung zu ihrem Show-Marathon in Las Vegas (am 26. Dezember geht's wieder los).