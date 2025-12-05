Danke an alle Freiwilligen, ohne die nichts geht!

„Ein kostbares Geschenk“

Ein Mal im Jahr, am 5. Dezember, werden die unentgeltlich Tätigen anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts vor den Vorhang gebeten. Die ganze Welt sagt Danke, in Eisenstadt ist das schon gestern passiert. Im Landtagssitzungssaal sprach Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf den Vertretern sämtlicher Rettungs-, Hilfs- und Einsatzorganisationen Dank und Anerkennung aus. „Wir sind sehr stolz darauf, dass das Ehrenamt einen so hohen Stellenwert in unserem Bundesland hat. Die Zeit, die diese Menschen für ihre Freiwilligentätigkeit aufwenden, ist ein kostbares Geschenk für unsere Gesellschaft.“